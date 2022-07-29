Жительнице Углегорска, которая бросила в мэра ботинок, выделили двухкомнатную квартиру

15.23 Пятница, 5 августа 2022
Россия и мир
Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области
Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой, которая бросила в мэра заплесневелый от сырости в доме ботинок, выделили двухкомнатную квартиру. С момента инцидента прошли всего лишь сутки.

Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой и ее семье выделили двухкомнатную квартиру из освободившегося муниципального жилфонда. Квартира комфортабельная, светлая, с хорошим ремонтом. Дом расположен в удобном микрорайоне на улице Заводской, 7», — написал глава региона в телеграм-канале. Все необходимые документы мэр города уже подписал, добавил Лимаренко.

Между тем, местные СМИ пишут, что Людмила Аникеева узнала об этом из телеграм-каналов и ее якобы никто о новом жилье не уведомил.

Напомним, история из сахалинского поселка облетела всю страну. В четверг 4 августа местная жительница на встрече с представителями власти пожаловалась на аварийное жилье и бросила заплесневелый ботинок в мэра. Обувь покрылась плесенью из-за постоянной сырости в квартире. Момент попал на видео. Женщину из зала вывели полицейские.

Губернатор региона, который также присутствовал на встрече, инцидент с ботинком не комментировал, но позже признал, что в посёлке «ситуация печальная» и требует наведения порядка.

Позже за женщину вступился полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и пообещал разобраться в ситуации.

После этого в телеграм-канале губернатора появилось сообщение о том, что действия администрации Углегорского городского округа будут проверены прокуратурой. «Вчера на встрече с жителями Углегорского района я увидел, что местная администрация не слышит людей и не решает их проблемы. В особенности это касается важнейшего вопроса переселения из аварийного жилья. Такое отношение со стороны власти к жителям недопустимо, ведь именно к нам люди обращаются за помощью и должны ее получать. Поручил районной администрации срочно разобраться в ситуации и предоставить нуждающимся квартиры, соответствующие санитарным нормам», — говорится в телеграм-канале губернатора.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Три года условно получила жительница Тавды за «минирование» кафе
29 июля 2022
В Екатеринбурге открыли движение по развязке Луганской – Объездной
01 августа 2022
На кольце трамвайной ветки в Солнечном планируют разбить мини-парк
02 августа 2022
Из-за любви к сладкому жительница Первоуральска лишилась полумиллиона рублей
27 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Предпринимателям в Екатеринбурге пытаются запретить вести бизнес на основании несуществующих документов

Разбираемся, как порой сложно вести бизнес, когда ты начинаешь действовать по закону
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:27 На перекрестке Белинского – Фурманова в Екатеринбурге изменили схему движения
14:59 В Екатеринбурге ищут пропавшего 63-летнего мужчину
14:42 Губернатор Прикамья, депутаты и правительство встретились накануне осенней сессии
14:27 Всплеск ДТП зафиксировали в Свердловской области
13:51 В Нижнем Тагиле запретят движение по воде в День города
13:20 Еще 193 свердловчанина заболели коронавирусом
13:03 В Красноуфимске осудят депутата-единоросса, который выдавал работникам своего предприятия зарплату «урожайками»
12:29 В Нижнем Тагиле протестировали подсветку нового моста
11:54 «Титановую долину» хотят расширить за счет площадок в Алапаевске и Сысерти
11:25 Природные пожары продолжают тушить в Свердловской области
10:59 Еще один шанс: в Пермском ГАТУ будет объявлен дополнительный набор на свободные бюджетные места
10:56 В Нижнем Тагиле грузчика осудили за нападение с ножом на знакомого
10:44 Летний читальный зал пермской Горьковки закрыл сезон
10:29 Более 37 млн рублей административных штрафов заплатили в Пермском крае любители «пьяной» езды c начала 2022 года
10:25 Работники Уральского компрессорного завода собираются увольняться из-за сокращения зарплат
09:53 В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге
09:21 Под Екатеринбургом загорелся электровоз грузового поезда
20:51 Сысертскую компанию «Форлекс» штрафанули на полмиллиона за срубленные сосны
20:32 На улицах Екатеринбурга срывали баннеры с агитацией кандидата в губернаторы от КПРФ
19:55 Кинофестиваль «Одна шестая» в Екатеринбурге немножко сместился по срокам
19:26 В Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле зафиксированы ДТП с участием детей
18:59 Продавец пылесосов сменил мебельщика на посту директора Шарташского лесопарка
17:59 В Екатеринбурге собирают подписи в поддержку осужденного на пять лет врача
17:23 Прокуратура просит приговорить экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер к 9,5 годам колонии
16:54 В Екатеринбурге иномарка столкнулась с рейсовым автобусом
Все новости
15:23 Жительнице Углегорска, которая бросила в мэра ботинок, выделили двухкомнатную квартиру
14:28 Глава ЦИК: пока нет оснований для снятия с выборов депутата Белоусова, получившего 10 лет колонии
14:00 В Беларуси признали экстремистскими телеграм-стикеры «Luka» и «Sasha 3%»
12:49 Суд в Уфе отказался передавать дело Юрия Шевчука в Санкт-Петербург
12:11 СМИ: экс-министр здравоохранения Алтая задержан, его подозревают в получении крупной взятки
11:10 Число россиян, имеющих микрозаймы, с начала года выросло на 2,2 миллиона человек
10:58 Президент Мексики предложил всем странам объявить «перемирие» на пять лет
10:04 В Таиланде во время пожара в ночном клубе погибли 13 человек, 35 получили травмы
09:44 В Вашингтоне после удара молнии около Белого дома четырех человек госпитализировали в критическом состоянии
17:37 Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину по делу о мошенничестве
17:16 Сопредседатель профсоюза медиков: «Работодателю проще затравить недовольных, чем решать системные проблемы»
17:11 МИД РФ опубликовал заявление в связи с обострением нагорно-карабахского конфликта
16:28 Вице-премьер Трутнев вступился за жительницу Сахалина, которая бросила в мэра ботинок
15:44 В СК РФ назвали несколько возможных причин крупного пожара на складе Ozon
14:53 Рабочие заводов Boeing в США добились нового трудового контракта и отказались от масштабной забастовки
13:20 Медведев назвал взлом своей страницы в ВК проявлением информационной войны
12:30 Жительница сахалинского Шахтерска пожаловалась на аварийное жилье и бросила заплесневелый ботинок в мэра
11:28 «Ъ»: в аптеках РФ закончился урологический препарат дриптан, без лечения могут остаться тысячи детей
10:48 В Оренбурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве молодого врача
10:08 Армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня
09:52 Открытое горение на складе Ozon в Истре удалось ликвидировать к утру четверга
18:25 Депутат ГД Белоусов получил 10 лет колонии за рекордную взятку в 3 млрд рублей
16:53 В Махачкале инспектор СИЗО получил 3,5 года колонии строгого режима
15:30 В Подмосковье крупный пожар на складе Ozon, сотрудники эвакуированы
15:03 В Подмосковье ветеранов МВД с семьями выселяют из квартир
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK