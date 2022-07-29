Жительнице Углегорска, которая бросила в мэра ботинок, выделили двухкомнатную квартиру
Россия и мир
Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области
Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой, которая бросила в мэра заплесневелый от сырости в доме ботинок, выделили двухкомнатную квартиру. С момента инцидента прошли всего лишь сутки.
Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой и ее семье выделили двухкомнатную квартиру из освободившегося муниципального жилфонда. Квартира комфортабельная, светлая, с хорошим ремонтом. Дом расположен в удобном микрорайоне на улице Заводской, 7», — написал глава региона в телеграм-канале. Все необходимые документы мэр города уже подписал, добавил Лимаренко.
Между тем, местные СМИ пишут, что Людмила Аникеева узнала об этом из телеграм-каналов и ее якобы никто о новом жилье не уведомил.
Напомним, история из сахалинского поселка облетела всю страну. В четверг 4 августа местная жительница на встрече с представителями власти пожаловалась на аварийное жилье и бросила заплесневелый ботинок в мэра. Обувь покрылась плесенью из-за постоянной сырости в квартире. Момент попал на видео. Женщину из зала вывели полицейские.
Губернатор региона, который также присутствовал на встрече, инцидент с ботинком не комментировал, но позже признал, что в посёлке «ситуация печальная» и требует наведения порядка.
Позже за женщину вступился полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и пообещал разобраться в ситуации.
После этого в телеграм-канале губернатора появилось сообщение о том, что действия администрации Углегорского городского округа будут проверены прокуратурой. «Вчера на встрече с жителями Углегорского района я увидел, что местная администрация не слышит людей и не решает их проблемы. В особенности это касается важнейшего вопроса переселения из аварийного жилья. Такое отношение со стороны власти к жителям недопустимо, ведь именно к нам люди обращаются за помощью и должны ее получать. Поручил районной администрации срочно разобраться в ситуации и предоставить нуждающимся квартиры, соответствующие санитарным нормам», — говорится в телеграм-канале губернатора.
Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой и ее семье выделили двухкомнатную квартиру из освободившегося муниципального жилфонда. Квартира комфортабельная, светлая, с хорошим ремонтом. Дом расположен в удобном микрорайоне на улице Заводской, 7», — написал глава региона в телеграм-канале. Все необходимые документы мэр города уже подписал, добавил Лимаренко.
Между тем, местные СМИ пишут, что Людмила Аникеева узнала об этом из телеграм-каналов и ее якобы никто о новом жилье не уведомил.
Напомним, история из сахалинского поселка облетела всю страну. В четверг 4 августа местная жительница на встрече с представителями власти пожаловалась на аварийное жилье и бросила заплесневелый ботинок в мэра. Обувь покрылась плесенью из-за постоянной сырости в квартире. Момент попал на видео. Женщину из зала вывели полицейские.
Губернатор региона, который также присутствовал на встрече, инцидент с ботинком не комментировал, но позже признал, что в посёлке «ситуация печальная» и требует наведения порядка.
Позже за женщину вступился полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и пообещал разобраться в ситуации.
После этого в телеграм-канале губернатора появилось сообщение о том, что действия администрации Углегорского городского округа будут проверены прокуратурой. «Вчера на встрече с жителями Углегорского района я увидел, что местная администрация не слышит людей и не решает их проблемы. В особенности это касается важнейшего вопроса переселения из аварийного жилья. Такое отношение со стороны власти к жителям недопустимо, ведь именно к нам люди обращаются за помощью и должны ее получать. Поручил районной администрации срочно разобраться в ситуации и предоставить нуждающимся квартиры, соответствующие санитарным нормам», — говорится в телеграм-канале губернатора.
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