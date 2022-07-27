Вице-премьер Трутнев вступился за жительницу Сахалина, которая бросила в мэра ботинок
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев вступился за жительницу сахалинского поселка, бросившую ботинок в мэра, пишут РИА Новости.
«Я обязательно там разберусь, и уж точно не вижу никаких оснований для наказания женщины. Не надо ее в милицию, надо разобраться и принять меры», — сказал Трутнев.
Напомним, жительница сахалинского Шахтерска на встрече с представителями власти пожаловалась на аварийное жилье и бросила заплесневелый ботинок в мэра. Обувь покрылась плесенью из-за постоянной сырости в квартире. Момент попал на видео.
Женщину из зала вывели полицейские.
Губернатор региона, который также присутствовал на встрече, инцидент с ботинком не комментировал, но позже признал, что в посёлке «ситуация печальная» и требует наведения порядка.
«Я обязательно там разберусь, и уж точно не вижу никаких оснований для наказания женщины. Не надо ее в милицию, надо разобраться и принять меры», — сказал Трутнев.
Напомним, жительница сахалинского Шахтерска на встрече с представителями власти пожаловалась на аварийное жилье и бросила заплесневелый ботинок в мэра. Обувь покрылась плесенью из-за постоянной сырости в квартире. Момент попал на видео.
Женщину из зала вывели полицейские.
Губернатор региона, который также присутствовал на встрече, инцидент с ботинком не комментировал, но позже признал, что в посёлке «ситуация печальная» и требует наведения порядка.
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