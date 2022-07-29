Жительница сахалинского Шахтерска пожаловалась на аварийное жилье и бросила заплесневелый ботинок в мэра

12.30 Четверг, 4 августа 2022
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Лимаренко Brief
В Шахтерске Сахалинской области 4 августа состоялась встреча жителей с губернатором региона Валерием Лимаренко и мэром Углегорского района Дмитрием Цукановым.

Встреча получилась напряженной. По сообщениям местных СМИ, одна из жительниц пожаловалась губернатору на то, что три года ее пытаются переселить из аварийного полузаброшенного здания в другое аварийное здание. Женщина обращалась в суд, и, по ее словам, по решению суда администрация должна была предоставить ей нормальное жилье, однако этого сделано не было. Губернатор выслушал женщину и предложил обратиться с этим вопросом к прокурору. Но, как оказалось, прокурор давно в курсе ситуации. При этом также выяснилось, что этот случай не единичный.

На видео, опубликованном изданием Sakhalin.info, женщина обращается к мэру: «Вы считаете, это нормально? Посмотрите, что у меня дома творится! Вот это вот что?». При этом она достала из пакета ботинок и бросила в мэра. Издание утверждает, что ботинок был покрыт плесенью от сырости в доме.

Из зала женщину вывела полиция. В отделе полиции она заявила, что ее «довели», пишет Sakhalin.info. Ее отпустили, теперь она ждет повестку в суд.

Позже в телеграм-канале губернатора появилось сообщение о рабочей поездке. «Встретился с жителями Шахтёрска. Ситуация печальная. Было много критики в адрес местной власти, озвучено много проблем. Такое отношение к людям недопустимо! Нужно прислушиваться к мнению жителей», — говорится в сообщении. Подробностей о ситуации с ботинком не приводится.

Также губернатор написал, что получал много тревожных сигналов в своих соцсетях от местных жителей о накопившихся проблемах. «Сегодня на встрече многое подтвердилось. Проехав по поселку, я и сам увидел, что на улицах грязно, дороги разбиты, благоустройство хромает. Надо срочно наводить порядок», — заявил глава региона.

По его словам, в Углегорском районе два дома для переселенцев из аварийного жилья возведут до конца года «со значительным опережением графика».

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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