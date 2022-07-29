Жительница сахалинского Шахтерска пожаловалась на аварийное жилье и бросила заплесневелый ботинок в мэра
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Лимаренко Brief
В Шахтерске Сахалинской области 4 августа состоялась встреча жителей с губернатором региона Валерием Лимаренко и мэром Углегорского района Дмитрием Цукановым.
Встреча получилась напряженной. По сообщениям местных СМИ, одна из жительниц пожаловалась губернатору на то, что три года ее пытаются переселить из аварийного полузаброшенного здания в другое аварийное здание. Женщина обращалась в суд, и, по ее словам, по решению суда администрация должна была предоставить ей нормальное жилье, однако этого сделано не было. Губернатор выслушал женщину и предложил обратиться с этим вопросом к прокурору. Но, как оказалось, прокурор давно в курсе ситуации. При этом также выяснилось, что этот случай не единичный.
На видео, опубликованном изданием Sakhalin.info, женщина обращается к мэру: «Вы считаете, это нормально? Посмотрите, что у меня дома творится! Вот это вот что?». При этом она достала из пакета ботинок и бросила в мэра. Издание утверждает, что ботинок был покрыт плесенью от сырости в доме.
Из зала женщину вывела полиция. В отделе полиции она заявила, что ее «довели», пишет Sakhalin.info. Ее отпустили, теперь она ждет повестку в суд.
Позже в телеграм-канале губернатора появилось сообщение о рабочей поездке. «Встретился с жителями Шахтёрска. Ситуация печальная. Было много критики в адрес местной власти, озвучено много проблем. Такое отношение к людям недопустимо! Нужно прислушиваться к мнению жителей», — говорится в сообщении. Подробностей о ситуации с ботинком не приводится.
Также губернатор написал, что получал много тревожных сигналов в своих соцсетях от местных жителей о накопившихся проблемах. «Сегодня на встрече многое подтвердилось. Проехав по поселку, я и сам увидел, что на улицах грязно, дороги разбиты, благоустройство хромает. Надо срочно наводить порядок», — заявил глава региона.
По его словам, в Углегорском районе два дома для переселенцев из аварийного жилья возведут до конца года «со значительным опережением графика».
Встреча получилась напряженной. По сообщениям местных СМИ, одна из жительниц пожаловалась губернатору на то, что три года ее пытаются переселить из аварийного полузаброшенного здания в другое аварийное здание. Женщина обращалась в суд, и, по ее словам, по решению суда администрация должна была предоставить ей нормальное жилье, однако этого сделано не было. Губернатор выслушал женщину и предложил обратиться с этим вопросом к прокурору. Но, как оказалось, прокурор давно в курсе ситуации. При этом также выяснилось, что этот случай не единичный.
На видео, опубликованном изданием Sakhalin.info, женщина обращается к мэру: «Вы считаете, это нормально? Посмотрите, что у меня дома творится! Вот это вот что?». При этом она достала из пакета ботинок и бросила в мэра. Издание утверждает, что ботинок был покрыт плесенью от сырости в доме.
Из зала женщину вывела полиция. В отделе полиции она заявила, что ее «довели», пишет Sakhalin.info. Ее отпустили, теперь она ждет повестку в суд.
Позже в телеграм-канале губернатора появилось сообщение о рабочей поездке. «Встретился с жителями Шахтёрска. Ситуация печальная. Было много критики в адрес местной власти, озвучено много проблем. Такое отношение к людям недопустимо! Нужно прислушиваться к мнению жителей», — говорится в сообщении. Подробностей о ситуации с ботинком не приводится.
Также губернатор написал, что получал много тревожных сигналов в своих соцсетях от местных жителей о накопившихся проблемах. «Сегодня на встрече многое подтвердилось. Проехав по поселку, я и сам увидел, что на улицах грязно, дороги разбиты, благоустройство хромает. Надо срочно наводить порядок», — заявил глава региона.
По его словам, в Углегорском районе два дома для переселенцев из аварийного жилья возведут до конца года «со значительным опережением графика».
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