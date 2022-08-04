В СК РФ назвали несколько возможных причин крупного пожара на складе Ozon
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В СК РФ сообщили, что следствие рассматривает несколько версий причин возгорания на складе компании Ozon в Подмосковье.
«Среди них: короткое замыкание электричества; нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ; неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников», — говорится в сообщении ведомства.
В СК сообщают, что в ходе осмотров изъяты серверы, системные блоки, документация, связанная с противопожарной безопасностью, а также проектная документация. Следователи провели более 30 допросов, назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая, оценочная и компьютерно-техническая судебные экспертизы.
Размер причинённого ущерба предстоит установить.
Крупный пожар на складе Ozon произошел накануне в Подмосковье. Открытое горение удалось ликвидировать к утру четверга.
«Среди них: короткое замыкание электричества; нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ; неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников», — говорится в сообщении ведомства.
В СК сообщают, что в ходе осмотров изъяты серверы, системные блоки, документация, связанная с противопожарной безопасностью, а также проектная документация. Следователи провели более 30 допросов, назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая, оценочная и компьютерно-техническая судебные экспертизы.
Размер причинённого ущерба предстоит установить.
Крупный пожар на складе Ozon произошел накануне в Подмосковье. Открытое горение удалось ликвидировать к утру четверга.
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