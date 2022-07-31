Открытое горение на складе Ozon в Истре удалось ликвидировать к утру четверга

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Открытое горение на складе Ozon в подмосковной Истре удалось ликвидировать к 5:45 4 августа, сообщили в МЧС.Крупный пожар начался в среду днем на складе компании в селе Петровское Истринского района Подмосковья.- СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что пострадали 11 человек, двое госпитализированы, при этом судьба двух человек неизвестна. ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф сообщает об одном погибшем.- Для тушения были привлечены более 150 человек , а также порядка 40 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 МЧС России, два вертолета Ка-32. В тушении была задействована пожарно-наносная станция. Дополнительно к месту возгорания был отправлен пожарный поезд. Пожару был присвоен третий ранг сложности.- Предварительные причины возгорания — поджог и несоблюдение требований пожарной безопасности. В экстренных службах предполагают, что причиной могло стать короткое замыкание в оборудовании.- Предположительно, возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра (место, где хранят товары, а также формируют, упаковывают и отправляют заказы), пишет ТАСС.- Подмосковная прокуратура начала проверку. СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ситуация на личном контроле губернатора региона.- В компании Ozon утверждают, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы.- Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что склад был застрахован на сумму в 17 млрд рублей.