В Оренбурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве молодого врача
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Оренбурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве молодого врача-терапевта.
По данным регионального управления СК, задержан 28-летний мужчина, который, по версии следствия, из личной неприязни нанес не менее тридцати ножевых ранений девушке.
В квартире подозреваемого проводят обыски.
Напомним, 2 августа на лестничной площадке в многоквартирном доме по улице Волгоградской было обнаружено тело 25-летней девушки с признаками криминальной смерти. Участковый врач-терапевт шла на вызов к пациенту.
В среду полиция объявила в розыск мужчину среднего телосложения, который заходил в подъезд в черной одежде, солнцезащитных очках и маске на лице.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
По данным регионального управления СК, задержан 28-летний мужчина, который, по версии следствия, из личной неприязни нанес не менее тридцати ножевых ранений девушке.
В квартире подозреваемого проводят обыски.
Напомним, 2 августа на лестничной площадке в многоквартирном доме по улице Волгоградской было обнаружено тело 25-летней девушки с признаками криминальной смерти. Участковый врач-терапевт шла на вызов к пациенту.
В среду полиция объявила в розыск мужчину среднего телосложения, который заходил в подъезд в черной одежде, солнцезащитных очках и маске на лице.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
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