Расследование убийства молодого врача в Оренбурге поставлено на контроль в СК РФ

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту убийства молодого врача.«По данным следствия, днем 2 августа на лестничной площадке одного из многоквартирных домов в городе Оренбурге обнаружено тело 25-летней девушки с признаками криминальной смерти», — сообщают в СК РФ.Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.По данным издания Оренбург Медиа, речь идет о молодом враче Елене Федоровой, она работала участковым терапевтом в больнице имени Пирогова. По предварительной информации, врач шла на вызов к пациенту.В телеграм-канале регионального Минздрава публикуют соболезнования родным и близким. «Для всего медицинского сообщества Оренбуржья трагическая гибель молодого, талантливого врача, профессионала своего дела является невосполнимой утратой. Елена Федоровна была грамотным специалистом, отзывчивым, доброжелательным, милосердным человеком, которая спасала жизни и здоровье людей не только, как врач, но и как донор крови», — написал главврач ГБУЗ «ООКСПК» Ринат Гильмутдинов.Преступник пока не найден. Полиция опрашивает жильцов дома, проверяются записи с камер видеонаблюдения.