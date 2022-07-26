Расследование убийства молодого врача в Оренбурге поставлено на контроль в СК РФ
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту убийства молодого врача.
«По данным следствия, днем 2 августа на лестничной площадке одного из многоквартирных домов в городе Оренбурге обнаружено тело 25-летней девушки с признаками криминальной смерти», — сообщают в СК РФ.
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
По данным издания Оренбург Медиа, речь идет о молодом враче Елене Федоровой, она работала участковым терапевтом в больнице имени Пирогова. По предварительной информации, врач шла на вызов к пациенту.
В телеграм-канале регионального Минздрава публикуют соболезнования родным и близким. «Для всего медицинского сообщества Оренбуржья трагическая гибель молодого, талантливого врача, профессионала своего дела является невосполнимой утратой. Елена Федоровна была грамотным специалистом, отзывчивым, доброжелательным, милосердным человеком, которая спасала жизни и здоровье людей не только, как врач, но и как донор крови», — написал главврач ГБУЗ «ООКСПК» Ринат Гильмутдинов.
Преступник пока не найден. Полиция опрашивает жильцов дома, проверяются записи с камер видеонаблюдения.
«По данным следствия, днем 2 августа на лестничной площадке одного из многоквартирных домов в городе Оренбурге обнаружено тело 25-летней девушки с признаками криминальной смерти», — сообщают в СК РФ.
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
По данным издания Оренбург Медиа, речь идет о молодом враче Елене Федоровой, она работала участковым терапевтом в больнице имени Пирогова. По предварительной информации, врач шла на вызов к пациенту.
В телеграм-канале регионального Минздрава публикуют соболезнования родным и близким. «Для всего медицинского сообщества Оренбуржья трагическая гибель молодого, талантливого врача, профессионала своего дела является невосполнимой утратой. Елена Федоровна была грамотным специалистом, отзывчивым, доброжелательным, милосердным человеком, которая спасала жизни и здоровье людей не только, как врач, но и как донор крови», — написал главврач ГБУЗ «ООКСПК» Ринат Гильмутдинов.
Преступник пока не найден. Полиция опрашивает жильцов дома, проверяются записи с камер видеонаблюдения.
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