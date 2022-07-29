В Новосибирске задержали руководителя регионального Росздравнадзора

09.30 Среда, 3 августа 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Новосибирске задержаны руководитель территориального органа Росздравнадзора Елена Хрусталева и начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александр Махнев, пишет РБК со ссылкой на осведомленный источник.

Сообщается, что их задержали на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ.

Во вторник 2 августа в региональном Росздравнадзоре прошли обыски. Источники издания предполагают, что причиной обысков стали подозрения в незаконном получении денег руководством.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Против главы Пышминского городского округа возбуждено уголовное дело
29 июля 2022
Мать убитой в Новосибирске девушки трижды заявляла в полицию об угрозах
28 июля 2022
В Свердловской области с начала лета утонули восемь детей
29 июля 2022
В предпоследний день июля уральская КУБА устроит фестиваль на ВИЗовском пруду
26 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Предпринимателям в Екатеринбурге пытаются запретить вести бизнес на основании несуществующих документов

Разбираемся, как порой сложно вести бизнес, когда ты начинаешь действовать по закону
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
09:23 Екатеринбуржцы заметили в реке Исеть желто-зеленое пятно
04:42 Суд оставил без движения иск свердловского ГУ МВД к Евгению Ройзману
21:12 Скупщик уворованного металла из Екатеринбурга получит административное взыскание
20:30 Ночью в Екатеринбург прилетела белая медведица Хатанга
20:09 Музей истории Екатеринбурга расскажет про городские сады
19:39 Из горящего в центре Екатеринбурга здания эвакуировали человека
19:21 Директор Талицкого молокозавода поучил неравнодушных граждан Екатеринбурга бороться с грязью
19:08 Суд в Екатеринбурге признал незаконным отказ в медпомощи осуждённому по статье о терроризме Олегу Дмитриеву
18:39 В конце недели в Камышлов съедутся десятки джазовых музыкантов
17:51 В заброшенном здании в центре Екатеринбурга произошел пожар
17:26 Стало известно, на что в Екатеринбурге направят деньги Ростуризма
17:25 Абитуриенты подали более 25 тысяч заявлений в Пермский Политех
16:56 В Пермском Политехе нашли способ увеличить прочность космической техники
16:52 Улицу Степана Разина перекроют в Екатеринбурге
16:23 За три дня в Екатеринбурге поймали 16 пьяных водителей
15:50 В суд в Екатеринбурге направлено уголовное дело о мошенничестве на 26 млн рублей
15:41 Технология экологов Пермского Политеха поможет экономично очистить воду от отходов ЦБП
15:27 Из-за марафона «Европа – Азия» в Екатеринбурге перекроют улицы и запретят продажу алкоголя
14:56 В Свердловской области снизилась активность клещей
14:25 В Екатеринбурге перед судом предстанет испортивший картину Анны Лепорской охранник
14:04 В Перми почтили память погибших в Первой мировой войне
13:53 Под Красноуфимском в реке утонул подросток
13:21 За сутки в Свердловской области выявили 167 случаев COVID-19
12:58 На кольце трамвайной ветки в Солнечном планируют разбить мини-парк
12:20 В Березовском ГО продолжает гореть лес
Все новости
09:30 В Новосибирске задержали руководителя регионального Росздравнадзора
17:39 В Хабаровске будут судить полицейского, который не захотел искать похитителя телефона
15:47 Песков: Россия понимает «чувствительное отношение» Китая к вопросу по Тайваню
15:14 В ХМАО задержаны трое подозреваемых в убийстве медвежонка, сообщили в МВД
14:33 «ВКонтакте»: пост на странице Медведева о границах России был опубликован сторонним пользователем
13:38 ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли
12:56 Полиция проводит обыски в новосибирском Росздравнадзоре
12:13 Авианосцы, истребители, протесты и «минирование»: о ситуации перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
10:53 В сточных водах штата Нью-Йорк обнаружили вирус полиомиелита
09:56 Губернатор Калифорнии объявил в штате режим ЧС из-за распространения оспы обезьян
09:35 В Вашингтоне возле Капитолия произошла стрельба
23:27 Бывшему футболисту «Урала» грозят уголовные дела после доноса депутата Госдумы
18:21 В ГД внесен законопроект, запрещающий усыновлять детей-сирот из России гражданам «недружественных стран»
17:22 В Москве при попытке получить взятку в 10 миллионов рублей задержан подполковник полиции
16:42 Папа Римский Франциск посетит Казахстан 13-15 сентября
15:29 Nikkei Asia: США перемещают самолеты и авианосцы ближе к Тайваню перед возможным визитом Пелоси
14:35 В Кении женщины-кандидаты подвергаются нападениям перед всеобщими выборами
13:17 В Багдад на фоне массовых протестов введены войска, им запретили применять боевые и резиновые пули
11:52 Волгоградская колония требует взыскать с заключенного 1041 руб. 53 коп. за услуги фельдшера, бинты и зелёнку
11:01 В Находке из-за обильных ливней затопило улицы, очевидцы сообщают о «плывущих» автомобилях
10:11 Оперштаб: в Верхоянском районе Якутии из-за наводнения повреждены 347 индивидуальных и 85 многоквартирных домов
09:35 Cуд продлил шаману Габышеву принудительное лечение в психиатрической больнице
17:02 СМИ: В Башкирии задержан врио главы МВД, у него прошли обыски
14:32 DHL Express прекращает экспресс-доставку грузов и документов внутри РФ с 1 сентября
14:11 В Казахстане с начала года прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 1077 человек
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK