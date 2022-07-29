В Новосибирске задержали руководителя регионального Росздравнадзора
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Новосибирске задержаны руководитель территориального органа Росздравнадзора Елена Хрусталева и начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александр Махнев, пишет РБК со ссылкой на осведомленный источник.
Сообщается, что их задержали на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ.
Во вторник 2 августа в региональном Росздравнадзоре прошли обыски. Источники издания предполагают, что причиной обысков стали подозрения в незаконном получении денег руководством.
Сообщается, что их задержали на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ.
Во вторник 2 августа в региональном Росздравнадзоре прошли обыски. Источники издания предполагают, что причиной обысков стали подозрения в незаконном получении денег руководством.
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