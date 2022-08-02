Полиция проводит обыски в новосибирском Росздравнадзоре
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Новосибирской области проводят обыски в региональном Росздравнадзоре. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК Новосибирск.
Информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По данным издания, причиной обысков стали подозрения силовых структур в незаконном получении денег руководителем Росздравнадзора по Новосибирской области и начальником отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности.
Информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По данным издания, причиной обысков стали подозрения силовых структур в незаконном получении денег руководителем Росздравнадзора по Новосибирской области и начальником отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности.
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