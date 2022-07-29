В Хабаровске будут судить полицейского, который не захотел искать похитителя телефона
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Хабаровске перед судом предстанет сотрудник полиции, который не захотел искать похитителя телефона на местном рынке.
По версии следствия, в апреле 40-летний сотрудник полиции вместе с другими оперативниками приехал на вызов на Центральный рынок Хабаровска. О хищении телефона сообщила женщина. Однако еще до приезда полиции ей удалось выяснить, у кого находится ее телефон. Мобильный оказался у продавщицы телефонов на рынке. Продавщица в свою очередь описала вора, который, по ее словам, продал ей краденый телефон. И согласилась вернуть мобильник хозяйке «за вознаграждение».
«За вознаграждение женщина вернула сотовый телефон, после чего полицейский предложил потерпевшей сообщить, что она нашла телефон самостоятельно», — сообщили в региональном СК. В результате преступление оказалось укрыто от учета, «действия полицейского не позволили установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности», сообщается в релизе.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Полицейский свою вину не признает. Материалы дела направлены в суд.
Напомним, на прошлой неделе в отношении новосибирских полицейских СК возбудил уголовное дело о халатности. Мать убитой 17-летней девушки трижды заявляла в полицию об угрозах, но заявления остались без должного внимания. Адвокат Сергей Колосовский, который ранее сам служил в уголовном розыске, рассказал «Вечерним ведомостям», что ситуация носит системный характер. Он полагает, что у полицейских «отбит интерес к работе», в частности, — к профилактике, и на фоне отсутствия интереса к профессии «в полицию идет, по сути, кто попало». «За счет имитации деятельности по делам, которые возбуждают, скажем так, сидя в отделе «по интернет-публикациям», общая статистика раскрываемости дел выглядит благополучной. И на многие преступления, которые происходят «в реальности», не обращают внимания», — полагает адвокат.
По версии следствия, в апреле 40-летний сотрудник полиции вместе с другими оперативниками приехал на вызов на Центральный рынок Хабаровска. О хищении телефона сообщила женщина. Однако еще до приезда полиции ей удалось выяснить, у кого находится ее телефон. Мобильный оказался у продавщицы телефонов на рынке. Продавщица в свою очередь описала вора, который, по ее словам, продал ей краденый телефон. И согласилась вернуть мобильник хозяйке «за вознаграждение».
«За вознаграждение женщина вернула сотовый телефон, после чего полицейский предложил потерпевшей сообщить, что она нашла телефон самостоятельно», — сообщили в региональном СК. В результате преступление оказалось укрыто от учета, «действия полицейского не позволили установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности», сообщается в релизе.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Полицейский свою вину не признает. Материалы дела направлены в суд.
Напомним, на прошлой неделе в отношении новосибирских полицейских СК возбудил уголовное дело о халатности. Мать убитой 17-летней девушки трижды заявляла в полицию об угрозах, но заявления остались без должного внимания. Адвокат Сергей Колосовский, который ранее сам служил в уголовном розыске, рассказал «Вечерним ведомостям», что ситуация носит системный характер. Он полагает, что у полицейских «отбит интерес к работе», в частности, — к профилактике, и на фоне отсутствия интереса к профессии «в полицию идет, по сути, кто попало». «За счет имитации деятельности по делам, которые возбуждают, скажем так, сидя в отделе «по интернет-публикациям», общая статистика раскрываемости дел выглядит благополучной. И на многие преступления, которые происходят «в реальности», не обращают внимания», — полагает адвокат.
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