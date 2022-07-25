Мать убитой в Новосибирске девушки трижды заявляла в полицию об угрозах
Адвокат Сергей Колосовский объясняет, как должны наказать полицейских и почему такие случаи в России могут повторяться снова
Россия и мир, тексты
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Громкая история об убийстве 17-летней девушки в Новосибирске получила продолжение. В ходе расследования выяснилось, что ее мама три раза обращалась в полицию с заявлениями об угрозе убийством. И трижды получала отказ в возбуждении дела. МВД и СК проводят внутреннюю проверку. Как должны наказать полицейских и почему такие случаи в России могут повторяться снова?
Об убийстве. Тело 17-летней девушки нашли вечером 26 июля у дома по улице Лесосечной. Она скончалась на месте от множественных ножевых ранений. Подозреваемого поймали по горячим следам в другом районе. По данным МВД, им оказался 27-летний знакомый погибшей. Сегодня суд в Новосибирске его арестовал. В суде он заявил, что любил погибшую, а причиной убийства якобы стала измена после двух лет отношений.
Об угрозах. В областном главке МВД сообщили, что ранее мама погибшей обращалась в полицию трижды. «С ноября 2021 года по июнь 2022 года в органы внутренних дел от матери девушки поступило 3 заявления о противоправных действиях задержанного гражданина. Женщина указывала, что знакомый дочери угрожает ей убийством, кроме того, в одном из заявлений сообщалось о нанесении телесных повреждений несовершеннолетней», — говорится в сообщении главка.
В ведомстве уточняют, что после каждого сообщения проводились проверки «подразделением участковых уполномоченных полиции», но по всем заявлениям в возбуждении уголовных дел было отказано (в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), а надзорным органом «принятые решения утверждены».
Между тем, было возбуждено административное дело — о «побоях» (по ст. 6.1.1 КоАП РФ). Но в полиции утверждают, что они не получили от семьи результаты судмедэкспертизы. Соответственно, дело осталось без движения.
О проверке. «Начальником регионального Главка назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка полноте принятых мер при реагировании на ранее поступившие сообщения», — сообщили в управлении МВД.
Кого накажут?* Адвокат Сергей Колосовский, который ранее сам служил в уголовном розыске, рассказал «Вечерним ведомостям», кто из должностных лиц должен понести ответственность и почему такие случаи могут повторяться снова.
«В действиях полицейских очевидная халатность. Но нужно распределять ответственность – кто именно отказывал в возбуждении уголовного дела. Если сотрудники полиции собрали все материалы и передали в дознание, то здесь вина дознавателя. Если полиция не реагировала и скрывала материалы от регистрации, то вина полицейских. Но то, что должностное лицо, которое не приняло мер к возбуждению уголовного дела, виновато, — это очевидно», — говорит Колосовский.
По словам адвоката, виновным грозит наказание по ст. 293 УК о халатности. Пункт 2, в котором говорится о «смерти по неосторожности», предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
Системная проблема. Сергей Колосовский убежден, что ситуация носит системный характер. И пока не решить ряд проблем в системе МВД, такие случаи будут продолжаться. «Я вижу две масштабных проблемы. С одной стороны, у полицейских отбит интерес к работе, в частности, — к профилактике. С другой стороны, кадровый состав полиции объективно в интеллектуальном плане деградирует. На профессиональном и на личном уровне. И получается замкнутый круг. На фоне отсутствия интереса к профессии в полицию идет, по сути, кто попало», — отмечает адвокат.
По его словам, в последнее время возникли условия для «благополучной картины» в плане раскрываемости преступлений — за счет массовых дел по «экстремистским» и «дискредитирующим» статьям. По этой причине действительно опасные преступления остаются без должного внимания.
«За счет имитации деятельности по делам, которые возбуждают, скажем так, сидя в отделе «по интернет-публикациям», общая статистика раскрываемости дел выглядит благополучной. И на многие преступления, которые происходят «в реальности», не обращают внимания. Но здесь вопросы не к рядовым полицейским. Полагаю, что так происходит на фоне общих установок, на уровне главков или всего министерства», — говорит адвокат.
* Пока материал готовился к публикации, стало известно, что в отношении новосибирских полицейских СК возбудил уголовное дело о халатности.
Об убийстве. Тело 17-летней девушки нашли вечером 26 июля у дома по улице Лесосечной. Она скончалась на месте от множественных ножевых ранений. Подозреваемого поймали по горячим следам в другом районе. По данным МВД, им оказался 27-летний знакомый погибшей. Сегодня суд в Новосибирске его арестовал. В суде он заявил, что любил погибшую, а причиной убийства якобы стала измена после двух лет отношений.
Об угрозах. В областном главке МВД сообщили, что ранее мама погибшей обращалась в полицию трижды. «С ноября 2021 года по июнь 2022 года в органы внутренних дел от матери девушки поступило 3 заявления о противоправных действиях задержанного гражданина. Женщина указывала, что знакомый дочери угрожает ей убийством, кроме того, в одном из заявлений сообщалось о нанесении телесных повреждений несовершеннолетней», — говорится в сообщении главка.
В ведомстве уточняют, что после каждого сообщения проводились проверки «подразделением участковых уполномоченных полиции», но по всем заявлениям в возбуждении уголовных дел было отказано (в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), а надзорным органом «принятые решения утверждены».
Между тем, было возбуждено административное дело — о «побоях» (по ст. 6.1.1 КоАП РФ). Но в полиции утверждают, что они не получили от семьи результаты судмедэкспертизы. Соответственно, дело осталось без движения.
О проверке. «Начальником регионального Главка назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка полноте принятых мер при реагировании на ранее поступившие сообщения», — сообщили в управлении МВД.
Кого накажут?* Адвокат Сергей Колосовский, который ранее сам служил в уголовном розыске, рассказал «Вечерним ведомостям», кто из должностных лиц должен понести ответственность и почему такие случаи могут повторяться снова.
«В действиях полицейских очевидная халатность. Но нужно распределять ответственность – кто именно отказывал в возбуждении уголовного дела. Если сотрудники полиции собрали все материалы и передали в дознание, то здесь вина дознавателя. Если полиция не реагировала и скрывала материалы от регистрации, то вина полицейских. Но то, что должностное лицо, которое не приняло мер к возбуждению уголовного дела, виновато, — это очевидно», — говорит Колосовский.
По словам адвоката, виновным грозит наказание по ст. 293 УК о халатности. Пункт 2, в котором говорится о «смерти по неосторожности», предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
Системная проблема. Сергей Колосовский убежден, что ситуация носит системный характер. И пока не решить ряд проблем в системе МВД, такие случаи будут продолжаться. «Я вижу две масштабных проблемы. С одной стороны, у полицейских отбит интерес к работе, в частности, — к профилактике. С другой стороны, кадровый состав полиции объективно в интеллектуальном плане деградирует. На профессиональном и на личном уровне. И получается замкнутый круг. На фоне отсутствия интереса к профессии в полицию идет, по сути, кто попало», — отмечает адвокат.
По его словам, в последнее время возникли условия для «благополучной картины» в плане раскрываемости преступлений — за счет массовых дел по «экстремистским» и «дискредитирующим» статьям. По этой причине действительно опасные преступления остаются без должного внимания.
«За счет имитации деятельности по делам, которые возбуждают, скажем так, сидя в отделе «по интернет-публикациям», общая статистика раскрываемости дел выглядит благополучной. И на многие преступления, которые происходят «в реальности», не обращают внимания. Но здесь вопросы не к рядовым полицейским. Полагаю, что так происходит на фоне общих установок, на уровне главков или всего министерства», — говорит адвокат.
* Пока материал готовился к публикации, стало известно, что в отношении новосибирских полицейских СК возбудил уголовное дело о халатности.
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