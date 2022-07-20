В Риге на акцию протеста собрались около 500 работников системы здравоохранения
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Риге в среду 27 июля прошла ранее заявленная акция протеста работников сферы здравоохранения. На акцию собрались около 500 человек, сообщает латвийское агентство Leta.
К министерству здравоохранения вышли врачи, медсестры, фельдшеры. Протестующие держали в руках плакаты с надписями: «Правительство, любите врачей, потому что вы не будете всегда здоровы!», «До выборов обещают, после выборов — амнезия!» и т.п.
Одно из главных требований врачей — повышение зарплат. Предполагается, что в соответствии с правилами Кабинета министров, врачи и функциональные специалисты должны получать не менее 1862 евро в месяц, их ассистенты — 1117 евро, а вспомогательный персонал — около 745 евро. Профсоюз, организовавший акцию, считает, что необходимо повышение нынешних зарплат на 10% всем работникам.
Напомним, Латвийский союз работников здравоохранения и социальной защиты в июне заявил, что намерен вслед за учителями провести акцию протеста. Профсоюз объявил «предупредительную» забастовку 27 июля. Ранее сообщалось, что в случае, если не удастся добиться повышения зарплат, профсоюз объявит «полномасштабную» забастовку работников в сентябре.
К министерству здравоохранения вышли врачи, медсестры, фельдшеры. Протестующие держали в руках плакаты с надписями: «Правительство, любите врачей, потому что вы не будете всегда здоровы!», «До выборов обещают, после выборов — амнезия!» и т.п.
Одно из главных требований врачей — повышение зарплат. Предполагается, что в соответствии с правилами Кабинета министров, врачи и функциональные специалисты должны получать не менее 1862 евро в месяц, их ассистенты — 1117 евро, а вспомогательный персонал — около 745 евро. Профсоюз, организовавший акцию, считает, что необходимо повышение нынешних зарплат на 10% всем работникам.
Напомним, Латвийский союз работников здравоохранения и социальной защиты в июне заявил, что намерен вслед за учителями провести акцию протеста. Профсоюз объявил «предупредительную» забастовку 27 июля. Ранее сообщалось, что в случае, если не удастся добиться повышения зарплат, профсоюз объявит «полномасштабную» забастовку работников в сентябре.
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