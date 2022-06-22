В Латвии врачи вслед за учителями намерены провести забастовку с требованием повысить зарплаты
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Латвии вслед за учителями работники здравоохранения также намерены провести забастовку и акцию протеста у здания Минздрава, сообщают латвийские СМИ. Врачи требуют повышения зарплат на 10%.
Переговоры с Минздравом об улучшении условий работы медиков идут уже не первый месяц. Осенью прошлого года требования профсоюза были смягчены, и теперь осталось только одно — повышение зарплат. Предполагается, что в соответствии с правилами Кабинета министров, врачи и функциональные специалисты должны получать не менее 1862 евро в месяц, их ассистенты — 1117 евро, а вспомогательный персонал — около 745 евро. Профсоюз считает, что необходимо повышение нынешних зарплат на 10% всем работникам.
Весной этого года состоялась очередная попытка договориться с властями, но прийти к компромиссу не удалось.
Медики планируют провести «предупредительную» забастовку 27 июля. В случае, если им не удастся добиться повышения зарплат, профсоюз намерен объявить «полномасштабную» забастовку работников здравоохранения 27 и 28 сентября.
Напомним, 17 июня в Риге у здания Сейма прошла массовая акция протеста учителей со всей Латвии. По данным профсоюза педагогов, в ней приняли участие около 3 тысяч человек. Главные требования демонстрантов – повысить оплату труда, сбалансировать нагрузку учителей, а также обеспечить справедливое распределение финансирования для школ.
Переговоры с Минздравом об улучшении условий работы медиков идут уже не первый месяц. Осенью прошлого года требования профсоюза были смягчены, и теперь осталось только одно — повышение зарплат. Предполагается, что в соответствии с правилами Кабинета министров, врачи и функциональные специалисты должны получать не менее 1862 евро в месяц, их ассистенты — 1117 евро, а вспомогательный персонал — около 745 евро. Профсоюз считает, что необходимо повышение нынешних зарплат на 10% всем работникам.
Весной этого года состоялась очередная попытка договориться с властями, но прийти к компромиссу не удалось.
Медики планируют провести «предупредительную» забастовку 27 июля. В случае, если им не удастся добиться повышения зарплат, профсоюз намерен объявить «полномасштабную» забастовку работников здравоохранения 27 и 28 сентября.
Напомним, 17 июня в Риге у здания Сейма прошла массовая акция протеста учителей со всей Латвии. По данным профсоюза педагогов, в ней приняли участие около 3 тысяч человек. Главные требования демонстрантов – повысить оплату труда, сбалансировать нагрузку учителей, а также обеспечить справедливое распределение финансирования для школ.
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