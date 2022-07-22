Производитель упаковки Tetra Pak передает российское подразделение местному менеджменту
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Шведский производитель упаковки Tetra Pak передает российское подразделение местному руководству.
«С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», — говорится в сообщении компании (цитата по ТАСС).
Такое решение принято из-за невозможности поддерживать операционную деятельность компании.
Также сообщается, что новая компания продолжит работу «как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области».
Завод Tetra Pak расположен в городе Лобня (Московская область) и на сегодняшний день «является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов», сообщается на сайте компании.
Постоянными партнерами и заказчиками Tetra Pak в России и Беларуси являются более 200 предприятий пищевой промышленности.
Напомним, 15 июня вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в России работают над созданием отечественной упаковки для продуктов, аналога Tetra Pak.
«С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», — говорится в сообщении компании (цитата по ТАСС).
Такое решение принято из-за невозможности поддерживать операционную деятельность компании.
Также сообщается, что новая компания продолжит работу «как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области».
Завод Tetra Pak расположен в городе Лобня (Московская область) и на сегодняшний день «является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов», сообщается на сайте компании.
Постоянными партнерами и заказчиками Tetra Pak в России и Беларуси являются более 200 предприятий пищевой промышленности.
Напомним, 15 июня вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в России работают над созданием отечественной упаковки для продуктов, аналога Tetra Pak.
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