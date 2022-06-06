Вице-премьер Абрамченко сообщила о разработке российского аналога упаковки Tetra Pak
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в России работают над созданием отечественной упаковки для продуктов, аналога Tetra Pak.
«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность "поженить" с производителями продуктов питания для того, чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным», — сказала Абрамченко в интервью РБК
В эксперименте участвуют группа Mondi (целлюлозно-бумажный комбинат в Коми) и производители молочной продукции. «Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная», — говорит Абрамченко.
По ее словам, российская упаковка может выйти в серийное производство уже в этом году, а первые партии отечественного картона уже закуплены для молочной продукции. «Насколько я знаю, в такой упаковке уже можно приобрести вологодское молоко», — говорит вице-премьер.
Для пищевой и перерабатывающей промышленности в России вопрос упаковки стал самым насущным, говорит Абрамченко. Речь идет об аналогах асептической упаковки Tetra Pak и PurePak, которая обеспечивает длительный срок хранения продуктов.
«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность "поженить" с производителями продуктов питания для того, чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным», — сказала Абрамченко в интервью РБК
В эксперименте участвуют группа Mondi (целлюлозно-бумажный комбинат в Коми) и производители молочной продукции. «Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная», — говорит Абрамченко.
По ее словам, российская упаковка может выйти в серийное производство уже в этом году, а первые партии отечественного картона уже закуплены для молочной продукции. «Насколько я знаю, в такой упаковке уже можно приобрести вологодское молоко», — говорит вице-премьер.
Для пищевой и перерабатывающей промышленности в России вопрос упаковки стал самым насущным, говорит Абрамченко. Речь идет об аналогах асептической упаковки Tetra Pak и PurePak, которая обеспечивает длительный срок хранения продуктов.
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