Брянский губернатор: на таможенный пост сброшено взрывное устройство, пострадали четыре человека
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Александра Богомаза
Брянский губернатор Богомаз сообщил, что утром во вторник была совершена атака на МАПП «Троебортное» (многосторонний автомобильный пункт пропуска), расположенный в Севском районе.
«С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь», — написал губернатор в телеграм-канале.
По его словам, атака совершена «со стороны территории Украины».
На месте работают оперативные службы.
Ранее Белгородский губернатор Гладков объяснил, зачем администрация купила бронежилеты, каски и бронеавтомобиль за 17 миллионов рублей.
«С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь», — написал губернатор в телеграм-канале.
По его словам, атака совершена «со стороны территории Украины».
На месте работают оперативные службы.
Ранее Белгородский губернатор Гладков объяснил, зачем администрация купила бронежилеты, каски и бронеавтомобиль за 17 миллионов рублей.
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