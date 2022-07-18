Брянский губернатор: на таможенный пост сброшено взрывное устройство, пострадали четыре человека

13.45 Вторник, 26 июля 2022
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Александра Богомаза
Брянский губернатор Богомаз сообщил, что утром во вторник была совершена атака на МАПП «Троебортное» (многосторонний автомобильный пункт пропуска), расположенный в Севском районе.

«С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь», — написал губернатор в телеграм-канале.

По его словам, атака совершена «со стороны территории Украины».

На месте работают оперативные службы.

Ранее Белгородский губернатор Гладков объяснил, зачем администрация купила бронежилеты, каски и бронеавтомобиль за 17 миллионов рублей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Евгений Куйвашев обеспокоился сельским хозяйством
18 июля 2022
Андрей Козицын покинул пост гендиректора УГМК
22 июля 2022
От клещевого энцефалита в Свердловской области погиб человек
19 июля 2022
Свердловские власти обещают запустить экодома для сортировки мусора
19 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Губернатор Евгений Куйвашев не удостоил вниманием Полевской

Глава региона передумал ехать в город, где есть масштабные проблемы с ЖКХ, обеспечением школами и жилищным строительством
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:53 В Свердловской области за сутки выявили 151 случай COVID-19
13:25 На Производстве полиметаллов в Кировграде отремонтировали конвертер без остановки производства
12:51 В Реже магазин заплатит 700 тысяч рублей упавшему в шахту лифта продавцу
12:24 Биотехнологи Пермского Политеха сделали корма для сельскохозяйственных животных полезнее
12:21 Проект «Расцветай, город» представляет межмуниципальный музыкально-поэтический фестиваль «Кама-мама»
12:20 В Свердловской области продолжает действовать природный пожар
11:59 Вадим Самойлов выдвинулся на выборы в гордуму Асбеста
11:23 В массовом ДТП на Полевском тракте пострадали девушка с младенцем
10:54 Жителя Нижнего Тагила осудят за покушение на убийство человека в трамвае
10:21 Возобновляются авиарейсы из Екатеринбурга в Баку
10:13 Сотрудники УФССП России по Пермскому краю приняли участие в туристическом фестивале
09:56 На свердловских водоемах с начала лета утонул 31 человек
09:22 Уральский политик Эдуард Россель покинет Совет Федерации
21:06 Жительница Большого Истока требует адекватного наказания для виновника гибели её дочери
20:42 Маленький поджигатель оставил родителей без бани под Каменском-Уральском
20:24 Администрация посёлка Кедровка угрожает жителям наказанием за самостоятельный ремонт фонтана
19:34 Телевизора лишился житель Верхней Пышмы, устроив посиделки с малознакомой женщиной
19:10 Всего 15 дней остаётся до конца сбора средств на восстановление старинной плотины под Ревдой
18:41 За грязную горячую воду в Нижнем Тагиле оштрафована управляющая компания
17:53 Пенсионер ушел в лес за грибами в Первоуральске и пропал
17:21 Свердловчан предупреждают о сильном ветре, граде и грозах
16:52 За три дня в ДТП в Свердловской области погибли 10 человек
16:24 Коронавирус выявили еще у 150 человек в Свердловской области
16:01 Оригиналы документов для регистрации прав на недвижимость больше не будут храниться в Росреестре
15:50 Издатель изъятой из свердловских библиотек «Полынной елки» закажет независимую экспертизу произведения
Все новости
13:45 Брянский губернатор: на таможенный пост сброшено взрывное устройство, пострадали четыре человека
13:11 В Оренбургской области двое суток ищут 6-летнего мальчика, в регион направили криминалистов СК
12:44 Белгородский губернатор объяснил, зачем администрация купила бронежилеты, каски и бронеавтомобиль за 17 миллионов
11:53 Мобильные операторы в России отказываются от бесплатных «симок» из-за их подорожания и дефицита чипов
11:06 Боинг с 386 пассажирами совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за спущенного шасси
09:52 Экзитпол: более 92% участников референдума в Тунисе проголосовали «за» поправки в конституцию
09:11 В пригороде Ванкувера 28-летний мужчина открыл стрельбу по бездомным
18:13 Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пообещал напоить всю страну иван-чаем
17:47 В ХМАО введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров
16:39 Преподавателя из Барнаула оштрафовали за «дискредитацию ВС» за «лайк» и «классы» в Одноклассниках
15:42 В Москве сотрудники полиции метрополитена задержали политика Леонида Гозмана*
14:18 В суд Уфы поступило дело Шевчука, которое суд в Санкт-Петербурге принимать отказался
13:53 Глава Красноярска Сергей Ерёмин уходит в отставку
13:20 В Башкирии на трассе столкнулись «КамАЗ» и автобус, погибли шесть пассажиров
12:38 В Тунисе начался референдум по конституции, которая дает неограниченные полномочия президенту
11:38 В Хабаровске организованная группа «подставных рожениц» получала пособия за несуществующих детей
10:59 Только 11,5% семей в России можно отнести к среднему классу. Рейтинг регионов
10:17 В Мьянме впервые за десятилетия исполнены смертные приговоры, казнены четыре активиста
09:33 В парке Лос-Анджелеса произошла стрельба во время массового шоу
18:06 В Дагестане автомобиль сорвался в ущелье, погибла семья из Оренбургской области
17:20 В «Филип Моррис Интернэшнл» опровергают сообщения об уходе производителя сигарет из России
16:59 Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего инспектора ГИБДД имущество на 130 миллионов
16:17 ВОЗ: в Испании и Португалии из-за аномальной жары в этом году погибли более 1700 человек
15:36 Банк России снизил ключевую ставку до 8% годовых
15:08 Министр транспорта Красноярского края Димитров задержан
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK