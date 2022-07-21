Белгородский губернатор объяснил, зачем администрация купила бронежилеты, каски и бронеавтомобиль за 17 миллионов
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о том, что администрация приобрела бронеавтомобиль за 17,5 миллионов рублей.
Об этом он рассказал в видеоролике «10 вопросов губернатору», опубликованном на его странице во ВКонтакте.
Подписчица спросила, правда ли, что на бюджетные средства администрация губернатора купила бронеавтомобиль за 17,5 миллионов рублей.
«Это правда. Могу сказать даже больше. Кроме этого, закупили еще и бронежилеты, и каски. Я думаю, что для вас не секрет, что у нас не самая простая ситуация в приграничных территориях. И выехать, оказать помощь без спецтранспорта на сегодняшний день невозможно», — заявил Гладков.
По его словам, бронеавтомобиль нужен для того, чтобы обезопасить медиков, которые помогают жителям приграничных территорий, а также сотрудников МЧС, которые «выезжают на территорию Украины в рамках гуманитарных конвоев».
Об этом он рассказал в видеоролике «10 вопросов губернатору», опубликованном на его странице во ВКонтакте.
Подписчица спросила, правда ли, что на бюджетные средства администрация губернатора купила бронеавтомобиль за 17,5 миллионов рублей.
«Это правда. Могу сказать даже больше. Кроме этого, закупили еще и бронежилеты, и каски. Я думаю, что для вас не секрет, что у нас не самая простая ситуация в приграничных территориях. И выехать, оказать помощь без спецтранспорта на сегодняшний день невозможно», — заявил Гладков.
По его словам, бронеавтомобиль нужен для того, чтобы обезопасить медиков, которые помогают жителям приграничных территорий, а также сотрудников МЧС, которые «выезжают на территорию Украины в рамках гуманитарных конвоев».
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