Экзитпол: более 92% участников референдума в Тунисе проголосовали «за» поправки в конституцию
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Тунисе более 92,3 % участников референдума проголосовали «за» поправки в конституцию. Данные экзитпола приводит Mosaique FM.
По предварительным данным, явка составила около 27%. Всего во всенародном голосовании могли принять участие больше 9 миллионов человек.
Официальные результаты изначально планировалось огласить во вторник, 26 июля, однако позже в избиркоме сообщили, что подсчет голосов может занять три дня.
В понедельник вечером после закрытия участков люди вышли на центральные улицы столицы Туниса. В толпе были слышны лозунги как за действующего президента, так и в поддержку оппозиции, которая резко раскритиковала проект новой конституции. Власти выставили усиленные наряды сил безопасности и перекрыли дороги.
Напомним, накануне в Тунисе состоялся референдум по поправкам в основной закон страны. Изменения предполагают существенное усиление полномочий президента и ограничивают роль парламента.
По предварительным данным, явка составила около 27%. Всего во всенародном голосовании могли принять участие больше 9 миллионов человек.
Официальные результаты изначально планировалось огласить во вторник, 26 июля, однако позже в избиркоме сообщили, что подсчет голосов может занять три дня.
В понедельник вечером после закрытия участков люди вышли на центральные улицы столицы Туниса. В толпе были слышны лозунги как за действующего президента, так и в поддержку оппозиции, которая резко раскритиковала проект новой конституции. Власти выставили усиленные наряды сил безопасности и перекрыли дороги.
Напомним, накануне в Тунисе состоялся референдум по поправкам в основной закон страны. Изменения предполагают существенное усиление полномочий президента и ограничивают роль парламента.
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