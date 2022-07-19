Экзитпол: более 92% участников референдума в Тунисе проголосовали «за» поправки в конституцию

09.52 Вторник, 26 июля 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Тунисе более 92,3 % участников референдума проголосовали «за» поправки в конституцию. Данные экзитпола приводит Mosaique FM.

По предварительным данным, явка составила около 27%. Всего во всенародном голосовании могли принять участие больше 9 миллионов человек.

Официальные результаты изначально планировалось огласить во вторник, 26 июля, однако позже в избиркоме сообщили, что подсчет голосов может занять три дня.

В понедельник вечером после закрытия участков люди вышли на центральные улицы столицы Туниса. В толпе были слышны лозунги как за действующего президента, так и в поддержку оппозиции, которая резко раскритиковала проект новой конституции. Власти выставили усиленные наряды сил безопасности и перекрыли дороги.

Напомним, накануне в Тунисе состоялся референдум по поправкам в основной закон страны. Изменения предполагают существенное усиление полномочий президента и ограничивают роль парламента.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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