В Тунисе начался референдум по конституции, которая дает неограниченные полномочия президенту
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Утром в понедельник 25 июля в Тунисе начался всенародный референдум по новому проекту конституции, сообщает Тунис Африк Пресс.
Документ был разработан по инициативе президента Каиса Саида. Новая конституция предполагает неограниченные полномочия президента, а роль парламента, наоборот, планируется уменьшить.
По новым поправкам глава государства может назначать правительство и судей, а также имеет право прекратить их полномочия.
Проект конституции предполагает, что президент, как и сейчас, будет избираться на 5 лет с правом переизбрания на второй срок. Между тем, проект не содержит пункта, по которому в основной закон страны нельзя внести поправки и увеличить количество президентских сроков (сейчас закон запрещает это делать).
Также, по действующему закону, президент страны может быть лишен поста по решению Конституционного суда. В новом проекте возможность смещения президента отсутствует.
Оппозиция и правозащитные организации критикуют новый проект, высказывая опасения, что в случае принятия поправки приведут к «тоталитарному государству». Некоторые оппозиционеры призвали бойкотировать референдум.
Во всенародном голосовании могут принять участие больше 9 миллионов человек. В бюллетене два вопроса — о согласии или несогласии с проектом новой конституции.
Документ был разработан по инициативе президента Каиса Саида. Новая конституция предполагает неограниченные полномочия президента, а роль парламента, наоборот, планируется уменьшить.
По новым поправкам глава государства может назначать правительство и судей, а также имеет право прекратить их полномочия.
Проект конституции предполагает, что президент, как и сейчас, будет избираться на 5 лет с правом переизбрания на второй срок. Между тем, проект не содержит пункта, по которому в основной закон страны нельзя внести поправки и увеличить количество президентских сроков (сейчас закон запрещает это делать).
Также, по действующему закону, президент страны может быть лишен поста по решению Конституционного суда. В новом проекте возможность смещения президента отсутствует.
Оппозиция и правозащитные организации критикуют новый проект, высказывая опасения, что в случае принятия поправки приведут к «тоталитарному государству». Некоторые оппозиционеры призвали бойкотировать референдум.
Во всенародном голосовании могут принять участие больше 9 миллионов человек. В бюллетене два вопроса — о согласии или несогласии с проектом новой конституции.
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