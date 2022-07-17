В ХМАО введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

17.47 Понедельник, 25 июля 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова.

Режим вводится с 22 июля в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Установлен региональный уровень реагирования. Ответственным должностным лицом по ликвидации ЧС назначен замгубернатора Азат Ислаев.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 25 июля, в 12 регионах продолжается тушение 102 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 36 870 га.

Режим ЧС введен в 7 субъектах, особый противопожарный режим — в 58 субъектах России.

Напомним, в июне Путин подписал Указ «О мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской Федерации».

В тексте указано, что площадь лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022–2030 годах должна быть сокращена не менее чем на 50 процентов (относительно уровня 2021 года).

Кроме того, высшим должностным лицам субъектов РФ необходимо принять меры для более оперативного тушения лесных пожаров (в течение суток после обнаружения).

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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