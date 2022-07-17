В ХМАО введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова.
Режим вводится с 22 июля в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Установлен региональный уровень реагирования. Ответственным должностным лицом по ликвидации ЧС назначен замгубернатора Азат Ислаев.
По данным федеральной Авиалесоохраны на 25 июля, в 12 регионах продолжается тушение 102 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 36 870 га.
Режим ЧС введен в 7 субъектах, особый противопожарный режим — в 58 субъектах России.
Напомним, в июне Путин подписал Указ «О мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской Федерации».
В тексте указано, что площадь лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022–2030 годах должна быть сокращена не менее чем на 50 процентов (относительно уровня 2021 года).
Кроме того, высшим должностным лицам субъектов РФ необходимо принять меры для более оперативного тушения лесных пожаров (в течение суток после обнаружения).
Режим вводится с 22 июля в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Установлен региональный уровень реагирования. Ответственным должностным лицом по ликвидации ЧС назначен замгубернатора Азат Ислаев.
По данным федеральной Авиалесоохраны на 25 июля, в 12 регионах продолжается тушение 102 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 36 870 га.
Режим ЧС введен в 7 субъектах, особый противопожарный режим — в 58 субъектах России.
Напомним, в июне Путин подписал Указ «О мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской Федерации».
В тексте указано, что площадь лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022–2030 годах должна быть сокращена не менее чем на 50 процентов (относительно уровня 2021 года).
Кроме того, высшим должностным лицам субъектов РФ необходимо принять меры для более оперативного тушения лесных пожаров (в течение суток после обнаружения).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Все лесные пожары потушены в Свердловской области
19 июля 2022
19 июля 2022
Один лесной пожар действует в Свердловской области
25 июля 2022
25 июля 2022
Один лесной пожар действует в Свердловской области
18 июля 2022
18 июля 2022