Путин подписал Указ о мерах по сокращению площади лесных пожаров в РФ к 2030 году
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Президент Путин подписал Указ «О мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской Федерации». Документ опубликован на официальном сайте президента.
В тексте указано, что площадь лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022–2030 годах должна быть сокращена не менее чем на 50 процентов (относительно уровня 2021 года). Это должны обеспечить правительство РФ совместно с региональными властями.
Кроме того, высшим должностным лицам субъектов РФ необходимо принять меры для более оперативного тушения лесных пожаров (в течение суток после обнаружения). «Обеспечить поэтапное достижение к 2030 году уровня, при котором доля лесных пожаров на землях лесного фонда, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров на землях лесного фонда будет составлять 100 процентов», — говорится в документе.
В течение месяца правительством должны быть утверждены целевые показатели ежегодного сокращения площади лесных пожаров.
В тексте указано, что площадь лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022–2030 годах должна быть сокращена не менее чем на 50 процентов (относительно уровня 2021 года). Это должны обеспечить правительство РФ совместно с региональными властями.
Кроме того, высшим должностным лицам субъектов РФ необходимо принять меры для более оперативного тушения лесных пожаров (в течение суток после обнаружения). «Обеспечить поэтапное достижение к 2030 году уровня, при котором доля лесных пожаров на землях лесного фонда, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров на землях лесного фонда будет составлять 100 процентов», — говорится в документе.
В течение месяца правительством должны быть утверждены целевые показатели ежегодного сокращения площади лесных пожаров.
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