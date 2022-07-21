В суд Уфы поступило дело Шевчука, которое суд в Санкт-Петербурге принимать отказался
Россия и мир
Фото: кадр из видео на youtube-канале Катерины Гордеевой
В Советский районный суд Уфы поступило дело об административном правонарушении в отношении Юрия Шевчука. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Напомним, неделю назад 18 июля Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга снова отказался принимать к производству дело в отношении лидера ДДТ Шевчука (по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП о «дискредитации ВС»). Суд направил материалы по подведомственности в Советский районный суд Уфы. Причина отказа — в нескольких нарушениях в новом протоколе, составленном полицией.
«Материалы дела будут переданы судье для решения вопроса о принятии к производству», — сообщили в пресс-службе судов Башкирии.
Напомним, неделю назад 18 июля Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга снова отказался принимать к производству дело в отношении лидера ДДТ Шевчука (по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП о «дискредитации ВС»). Суд направил материалы по подведомственности в Советский районный суд Уфы. Причина отказа — в нескольких нарушениях в новом протоколе, составленном полицией.
«Материалы дела будут переданы судье для решения вопроса о принятии к производству», — сообщили в пресс-службе судов Башкирии.
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