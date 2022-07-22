В «Филип Моррис Интернэшнл» опровергают сообщения об уходе производителя сигарет из России
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В «Филип Моррис Интернэшнл» опровергают сообщения об уходе производителя сигарет из России к концу года.
Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что производитель сигарет Marlboro, Parliament, Bond, L&M намерен в конце года покинуть российский рынок.
В пресс-службе компании заявляют, что эта информация не соответствует действительности, а речь идет о реструктуризации бизнеса. «Фактически компания «продолжает рассматривать варианты реструктуризации бизнеса в России», о чем ее исполнительный директор и заявил в интервью Блумберг», — сообщили в пресс-службе.
Таким образом, Philip Morris не исключили, что смогут к концу года найти решение о реструктуризации в РФ.
Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что производитель сигарет Marlboro, Parliament, Bond, L&M намерен в конце года покинуть российский рынок.
В пресс-службе компании заявляют, что эта информация не соответствует действительности, а речь идет о реструктуризации бизнеса. «Фактически компания «продолжает рассматривать варианты реструктуризации бизнеса в России», о чем ее исполнительный директор и заявил в интервью Блумберг», — сообщили в пресс-службе.
Таким образом, Philip Morris не исключили, что смогут к концу года найти решение о реструктуризации в РФ.
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