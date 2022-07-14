Производитель сигарет Marlboro, Parliament, Bond, L&M намерен в конце года уйти из России
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Американская компания Philip Morris, производящая марки популярных сигарет, к концу года намерена покинуть российский рынок. Об этом сообщил международный исполнительный директор компании Яцек Ольчак в комментарии агентству Bloomberg.
По словам директора, в России для компании изменились условия работы, возникли сложности с финансовыми операциями и логистикой. При этом в руководстве отмечают, что Россия была важным рынком для табачного производителя. «Это седьмой по величине табачный рынок в мире по розничной стоимости, и наша доля на этом рынке составляла 27%», — сообщил Ольчак.
Компания намерена переориентироваться на европейский, азиатский и американский рынки.
Philip Morris — один из крупнейших производителей табачной продукции в мире, выпускает такие сигареты, как Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next.
У компании более 3,2 тыс. сотрудников в России. В марте Philip Morris прекратила выпуск некоторых товаров и сократила производство в стране.
По словам директора, в России для компании изменились условия работы, возникли сложности с финансовыми операциями и логистикой. При этом в руководстве отмечают, что Россия была важным рынком для табачного производителя. «Это седьмой по величине табачный рынок в мире по розничной стоимости, и наша доля на этом рынке составляла 27%», — сообщил Ольчак.
Компания намерена переориентироваться на европейский, азиатский и американский рынки.
Philip Morris — один из крупнейших производителей табачной продукции в мире, выпускает такие сигареты, как Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next.
У компании более 3,2 тыс. сотрудников в России. В марте Philip Morris прекратила выпуск некоторых товаров и сократила производство в стране.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
СУМЗ поделился опытом внедрения инструментов бизнес-системы УГМК с коллегами из Казахстана
14 июля 2022
14 июля 2022
Андрей Козицын покинул пост гендиректора УГМК
22 июля 2022
22 июля 2022