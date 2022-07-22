Министр транспорта Красноярского края Димитров задержан
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Красноярском крае задержан региональный министр транспорта Константин Димитров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, задержание связано с проектом строительства метро в Красноярске.
Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Напомним, 10 июня по делу о хищении 900 миллионов рублей на строительстве красноярского метро был задержан Олег Митволь.
По данным источника, задержание связано с проектом строительства метро в Красноярске.
Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Напомним, 10 июня по делу о хищении 900 миллионов рублей на строительстве красноярского метро был задержан Олег Митволь.
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