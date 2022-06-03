Хинштейн сообщил, что Митволь «заключил сделку с правосудием»
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн прокомментировал сообщения о задержании и аресте Олега Митволя.
«Не хочется верить в фабулу обвинения (фальсификация проектной документации на строительство Красноярского метро), но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). Это означает, что он признаёт свою вину и намерен изобличить других людей, причастных с совершению преступлений», — написал Хинштейн в телеграм-канале. При этом он добавил, что ему нелегко писать об этом, так как с Олегом Митволем их связывают многолетние товарищеские отношения.
Хинштейн считает, что «при таких обстоятельствах» решение Митволя было единственно правильным. «Снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием», — написал депутат.
Экс-замглавы Росприроднадзора, экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь был задержан сегодня в столичном аэропорту Внуково перед попыткой покинуть страну, сообщал РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах (РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщили, что Митволь был задержан еще в среду, 8 июня). По данным РБК, Митволя этапировали в Красноярск и поместили в СИЗО по делу о хищении 900 миллионов рублей на строительстве красноярского метро. Центральный райсуд Красноярска арестовал его по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) до 24 июля, сообщил «Коммерсант».
«Не хочется верить в фабулу обвинения (фальсификация проектной документации на строительство Красноярского метро), но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). Это означает, что он признаёт свою вину и намерен изобличить других людей, причастных с совершению преступлений», — написал Хинштейн в телеграм-канале. При этом он добавил, что ему нелегко писать об этом, так как с Олегом Митволем их связывают многолетние товарищеские отношения.
Хинштейн считает, что «при таких обстоятельствах» решение Митволя было единственно правильным. «Снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием», — написал депутат.
Экс-замглавы Росприроднадзора, экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь был задержан сегодня в столичном аэропорту Внуково перед попыткой покинуть страну, сообщал РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах (РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщили, что Митволь был задержан еще в среду, 8 июня). По данным РБК, Митволя этапировали в Красноярск и поместили в СИЗО по делу о хищении 900 миллионов рублей на строительстве красноярского метро. Центральный райсуд Красноярска арестовал его по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) до 24 июля, сообщил «Коммерсант».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
«Вечерним ведомостям» назначили 150 тысяч рублей штрафа за пост в телеграм-канале с латинской буквой
03 июня 2022
03 июня 2022