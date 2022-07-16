Росприроднадзор: ветеринары из Москвы срочно вылетят в Красноярский край, чтобы помочь пострадавшему белому медведю
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что ветеринары из Москвы сегодня вылетят в Красноярский край, чтобы помочь белому медведю.
«Молодой белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущёнки, пришёл за помощью к людям в посёлок Диксон на севере Красноярского края. Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы», — сообщила Радионова.
По ее словам, специалисты уже найдены, они вылетят из столицы сегодня, сейчас решается вопрос с транспортом.
«Чтобы удалить банку, животное придётся обездвижить, на что мы незамедлительно выдаём разрешение. Сделаем всё возможное, чтобы спасти медведя», — написала глава ведомства.
«Молодой белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущёнки, пришёл за помощью к людям в посёлок Диксон на севере Красноярского края. Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы», — сообщила Радионова.
По ее словам, специалисты уже найдены, они вылетят из столицы сегодня, сейчас решается вопрос с транспортом.
«Чтобы удалить банку, животное придётся обездвижить, на что мы незамедлительно выдаём разрешение. Сделаем всё возможное, чтобы спасти медведя», — написала глава ведомства.
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