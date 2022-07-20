Глава Росприроднадзора сообщила, что вылет ветеринара к пострадавшему медведю задерживается из-за погоды

13.00 Четверг, 21 июля 2022
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что вылет московского ветеринара к пострадавшему белому медведю задерживается из-за неблагоприятных погодных условий.

По ее словам, сегодня утром главный ветеринарный врач Московского зоопарка прибыл в Норильск, он привёз все необходимые инструменты и медикаменты.

«Для перелёта на Диксон компания «Норникель» подготовила вертолёт, на механическом заводе изготовили специальную клетку для перевозки животного. Также для мишки собрали три мешка рыбы — это поможет ему восстановить силы, пока он не сможет охотиться. Всё готово к вылету, но, к сожалению, из-за неблагоприятных метеоусловий он откладывается», — сообщила глава ведомства.

Она говорит, что специалисты вылетят на остров, как только позволит погода. «По прилёте медведь будет обездвижен при помощи средств, не наносящих вреда здоровью. Ему окажут всю необходимую помощь и транспортируют на 60-100 км от посёлка в естественную среду обитания», — написала Радионова.

Напомним, вчера глава ведомства сообщила, что в поселке Диксон на севере Красноярского края молодой белый медведь пришёл за помощью к людям — у него во рту застряла металлическая банка из-под сгущёнки. Росприроднадзор собрал срочное заседание рабочей группы, чтобы спасти обессиленное животное. В Красноярский край были отправлены специалисты.

Также Радионова объяснила, как банка могла оказаться у дикого зверя в пасти. «В 90-е, когда уезжали люди и останавливали работу предприятия, Арктику постепенно захламляли брошенные, проржавевшие трактора и цистерны, остовы морских судов и «скелеты» полуразрушенных зданий, строительный мусор, следы от разлива топлива… Только в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана скопилось около 12 миллионов бочек! Со временем случилось так, что дикие животные теперь живут в окружении опасных отходов, которые остались от человека», — написала Радионова.

По ее словам, сейчас правительство занялось решением проблемы и объявило «генеральную уборку» северных территорий. Глава ведомства подчеркнула, что на это уйдет несколько лет.

Диксон — самый северный поселок России, он находится на севере Красноярского края, на берегу Енисейского залива Карского моря. До ближайших крупных городов, в том числе до Норильска, — больше 500 км тундры.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Сысертский «Мишутка» собирает деньги на лечение разбившегося кота
20 июля 2022
Руководство металлургического завода поможет семье погибшего работника в Серове
13 июля 2022
СУМЗ поделился опытом внедрения инструментов бизнес-системы УГМК с коллегами из Казахстана
14 июля 2022
В Екатеринбурге ищут водителя машины, колесо которой отскочило в женщину
20 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Сказочные киоскёры: как в Екатеринбурге не могут победить нелегальные торговые точки

Рассказываем, как власти борются с незаконными павильонами на примерах
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:56 Свекла, капуста и картофель подешевели в Свердловской области
12:25 В Екатеринбурге осудят автомобилиста, из-за которого пешеход получил тяжкие травмы
12:14 Пермяков приглашают откликнуться на «Зов Пармы»
11:59 Оперативность спасателей во многом зависит от технического оснащения
11:57 Групповой иск из-за отмены рейсов предъявили «Уральским авиалиниям»
11:55 В Прикамье состоится вертикальный забег
11:21 В Екатеринбурге обновили стрит-арт линию
10:53 Пожарные спасли шесть человек из горящей многоэтажки в Екатеринбурге
10:49 «Горьковка» отметит 220-летие Александра Дюма
10:22 Три автобуса изменят свои маршруты в Екатеринбурге из-за перекрытия улицы Начдива Васильева
09:50 В Екатеринбурге девочка переходила дорогу на красный свет и попала под колеса машины
09:50 В Прикамье под контролем судебных приставов должник оформил пенсию и начал исполнять решение суда
09:25 Дождливая погода задержится в Свердловской области
20:47 На премию «Хрустальный компас» претендуют 7 проектов из Свердловской области
19:58 Сысертский «Мишутка» собирает деньги на лечение разбившегося кота
19:42 Подходит к концу капитальный ремонт детской больницы в Асбесте
18:57 Умер почти 100-летний почётный гражданин Сысерти
18:32 У екатеринбуржцев появился хороший шанс поближе познакомиться с Нижним Тагилом
17:56 В Екатеринбурге на несколько дней перекроют проезд по Сибирскому тракту
17:24 Свердловский избирком отменил решение Асбестовской ТИК о снятии с выборов всех кандидатов от КПРФ
16:57 Задержанный глава Пышминского городского округа сбежал из больницы
16:25 В Свердловской области 70-летний мужчина пропал в лесу
16:06 Суд пересмотрит решение по делу о нарушении авторских прав мэрией Екатеринбурга
15:59 Жителя Ирбита подозревают в убийстве отца
15:27 Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили
Все новости
13:00 Глава Росприроднадзора сообщила, что вылет ветеринара к пострадавшему медведю задерживается из-за погоды
12:46 Во Владивостоке задержан 51-летний поджигатель участкового пункта полиции
11:01 В Карелии «Союз морских пехотинцев» организовал водный поход для детей в шторм, возбуждено уголовное дело
10:18 В Волгограде из-за остановки 50-метрового колеса обозрения спасатели эвакуировали 21 человека
09:43 В Москве с вертолета тушили крупный пожар в девятиэтажке, 400 человек были эвакуированы
19:00 Губернатор Белгородской области: в результате обстрела села погиб местный житель
16:46 В Калининграде адвокат процитировала подзащитных и тоже получила штраф за «дискредитацию ВС»
15:31 В Алтайском крае опрокинулся автобус с детьми, четыре ребенка получили травмы
15:11 Журнал The New Times и его главред Евгения Альбац оштрафованы на 670 000 рублей
14:11 Росприроднадзор: ветеринары из Москвы срочно вылетят в Красноярский край, чтобы помочь пострадавшему белому медведю
13:45 Роскомнадзор обяжет поисковики указывать, что Wikipedia нарушает закон
12:53 Парламент Шри-Ланки выбрал нового президента, им стал бывший премьер-министр Викремесингхе
12:20 «Автоваз» собирает ограниченную партию Lada Largus из накопленных на складах запчастей
11:35 Губернатор Курской области сообщил об артобстреле Рыльского района
10:57 Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной
10:47 В ООН заявили об угрозе массового голода из-за глобального продовольственного кризиса
09:57 В Якутии и Хабаровском крае впервые введен режим ЧС по упрощенному порядку
18:29 Тамбовский суд поддержал освобождение онкобольного экс-авиадиспетчера, осужденного за «госизмену»
15:43 В СКР начали проверку по факту смерти ученого Колкера, который был арестован по делу о «госизмене»
14:51 В Казахстане Верховный суд полностью оправдал председателя Союза журналистов и его сына
13:31 Оперный певец из Северной Осетии осужден на 10 лет строгого режима за «призывы к экстремизму»
12:44 Брянский губернатор Богомаз сообщил об артобстреле села Новые Юрковичи
12:29 Роспотребнадзор: в Якутске концентрация химических веществ в воздухе превышена сразу по трем показателям
12:02 Оппозиция в Ереване начала акции протеста в поддержку арестованных сторонников
11:40 Верховный суд Беларуси прекратил деятельность независимых профсоюзов
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK