Глава Росприроднадзора сообщила, что вылет ветеринара к пострадавшему медведю задерживается из-за погоды
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что вылет московского ветеринара к пострадавшему белому медведю задерживается из-за неблагоприятных погодных условий.
По ее словам, сегодня утром главный ветеринарный врач Московского зоопарка прибыл в Норильск, он привёз все необходимые инструменты и медикаменты.
«Для перелёта на Диксон компания «Норникель» подготовила вертолёт, на механическом заводе изготовили специальную клетку для перевозки животного. Также для мишки собрали три мешка рыбы — это поможет ему восстановить силы, пока он не сможет охотиться. Всё готово к вылету, но, к сожалению, из-за неблагоприятных метеоусловий он откладывается», — сообщила глава ведомства.
Она говорит, что специалисты вылетят на остров, как только позволит погода. «По прилёте медведь будет обездвижен при помощи средств, не наносящих вреда здоровью. Ему окажут всю необходимую помощь и транспортируют на 60-100 км от посёлка в естественную среду обитания», — написала Радионова.
Напомним, вчера глава ведомства сообщила, что в поселке Диксон на севере Красноярского края молодой белый медведь пришёл за помощью к людям — у него во рту застряла металлическая банка из-под сгущёнки. Росприроднадзор собрал срочное заседание рабочей группы, чтобы спасти обессиленное животное. В Красноярский край были отправлены специалисты.
Также Радионова объяснила, как банка могла оказаться у дикого зверя в пасти. «В 90-е, когда уезжали люди и останавливали работу предприятия, Арктику постепенно захламляли брошенные, проржавевшие трактора и цистерны, остовы морских судов и «скелеты» полуразрушенных зданий, строительный мусор, следы от разлива топлива… Только в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана скопилось около 12 миллионов бочек! Со временем случилось так, что дикие животные теперь живут в окружении опасных отходов, которые остались от человека», — написала Радионова.
По ее словам, сейчас правительство занялось решением проблемы и объявило «генеральную уборку» северных территорий. Глава ведомства подчеркнула, что на это уйдет несколько лет.
Диксон — самый северный поселок России, он находится на севере Красноярского края, на берегу Енисейского залива Карского моря. До ближайших крупных городов, в том числе до Норильска, — больше 500 км тундры.
По ее словам, сегодня утром главный ветеринарный врач Московского зоопарка прибыл в Норильск, он привёз все необходимые инструменты и медикаменты.
«Для перелёта на Диксон компания «Норникель» подготовила вертолёт, на механическом заводе изготовили специальную клетку для перевозки животного. Также для мишки собрали три мешка рыбы — это поможет ему восстановить силы, пока он не сможет охотиться. Всё готово к вылету, но, к сожалению, из-за неблагоприятных метеоусловий он откладывается», — сообщила глава ведомства.
Она говорит, что специалисты вылетят на остров, как только позволит погода. «По прилёте медведь будет обездвижен при помощи средств, не наносящих вреда здоровью. Ему окажут всю необходимую помощь и транспортируют на 60-100 км от посёлка в естественную среду обитания», — написала Радионова.
Напомним, вчера глава ведомства сообщила, что в поселке Диксон на севере Красноярского края молодой белый медведь пришёл за помощью к людям — у него во рту застряла металлическая банка из-под сгущёнки. Росприроднадзор собрал срочное заседание рабочей группы, чтобы спасти обессиленное животное. В Красноярский край были отправлены специалисты.
Также Радионова объяснила, как банка могла оказаться у дикого зверя в пасти. «В 90-е, когда уезжали люди и останавливали работу предприятия, Арктику постепенно захламляли брошенные, проржавевшие трактора и цистерны, остовы морских судов и «скелеты» полуразрушенных зданий, строительный мусор, следы от разлива топлива… Только в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана скопилось около 12 миллионов бочек! Со временем случилось так, что дикие животные теперь живут в окружении опасных отходов, которые остались от человека», — написала Радионова.
По ее словам, сейчас правительство занялось решением проблемы и объявило «генеральную уборку» северных территорий. Глава ведомства подчеркнула, что на это уйдет несколько лет.
Диксон — самый северный поселок России, он находится на севере Красноярского края, на берегу Енисейского залива Карского моря. До ближайших крупных городов, в том числе до Норильска, — больше 500 км тундры.
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