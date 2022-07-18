Дальневосточная авиакомпания «Аврора» предупредила о сбоях при оплате картой «Мир»
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Дальневосточная авиакомпания «Аврора» предупредила пассажиров, что в ближайшее время ожидаются сбои при оплате картой «Мир».
«В ближайшие 12 часов могут наблюдаться сбои на нашем сайте при оплате картой «МИР». Просим вас по возможности перенести покупку билета онлайн или забронировать авиабилет через контактный центр», — сообщил телеграм-канал «Авроры».
При этом оплата картами VISA и Mastercard работает в штатном режиме, уточнили в компании.
Региональная авиакомпания «Аврора» базируется в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске и, как сообщается на ее сайте, связывает в единую маршрутную сеть местные, региональные и международные авиаперевозки.
Добавим, что сегодня клиенты Сбербанка пожаловались на масштабный сбой в работе мобильного приложения. В Сбере сообщили, что на данный момент проблема устранена.
«В ближайшие 12 часов могут наблюдаться сбои на нашем сайте при оплате картой «МИР». Просим вас по возможности перенести покупку билета онлайн или забронировать авиабилет через контактный центр», — сообщил телеграм-канал «Авроры».
При этом оплата картами VISA и Mastercard работает в штатном режиме, уточнили в компании.
Региональная авиакомпания «Аврора» базируется в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске и, как сообщается на ее сайте, связывает в единую маршрутную сеть местные, региональные и международные авиаперевозки.
Добавим, что сегодня клиенты Сбербанка пожаловались на масштабный сбой в работе мобильного приложения. В Сбере сообщили, что на данный момент проблема устранена.
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