В Сбере сообщили о проблемах с доступом к сервисам банка
Россия и мир
Скриншот начальной страницы мобильного приложения Сбербанк. Фото: Вечерние ведомости
Клиенты Сбербанка жалуются на масштабный сбой в работе мобильного приложения. При попытке открыть приложение появляется сообщение о «временных неполадках» или «недоступной операции».
В официальном телеграм-канале Сбера сообщили, что специалисты работают над устранением возникшей проблемы.
«В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — заявили в компании.
В официальном телеграм-канале Сбера сообщили, что специалисты работают над устранением возникшей проблемы.
«В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — заявили в компании.
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