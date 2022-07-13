Губернатор Курской области сообщил об артобстреле Рыльского района
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле приграничных территорий.
«Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идёт со стороны Украины. Под огнём противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередач, здесь нет света», — написал Старовойт в телеграм-канале.
Данных о пострадавших, а также о других повреждениях пока нет.
«Обстрел продолжается, подробности сообщу позже», — написал губернатор.
В воскресенье поздно вечером в курских телеграм-каналах появились сообщения о взрывах и стрельбе на границе с Украиной. Старовойт объяснил звуки стрельбы «выполнением боевых задач» на границе Глушковского района с Сумской областью.
«Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идёт со стороны Украины. Под огнём противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередач, здесь нет света», — написал Старовойт в телеграм-канале.
Данных о пострадавших, а также о других повреждениях пока нет.
«Обстрел продолжается, подробности сообщу позже», — написал губернатор.
В воскресенье поздно вечером в курских телеграм-каналах появились сообщения о взрывах и стрельбе на границе с Украиной. Старовойт объяснил звуки стрельбы «выполнением боевых задач» на границе Глушковского района с Сумской областью.
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