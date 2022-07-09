Губернатор Старовойт объяснил, почему в Глушковском районе слышны выстрелы
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
В воскресенье поздно вечером в курских телеграм-каналах появились сообщения о взрывах и стрельбе на границе с Украиной.
Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил звуки стрельбы «выполнением боевых задач». «Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы», — написал Старовойт в телеграм-канале.
Он попросил граждан «сохранять спокойствие».
Напомним, утром в субботу 16 июля Старовойт сообщал о минометном обстреле поселка Теткино, было зафиксировано «больше 20 прилетов». В результате никто не пострадал, несколько зданий получили незначительные повреждения.
С 11 апреля в Курской области действует «желтый» уровень террористической опасности.
Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил звуки стрельбы «выполнением боевых задач». «Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы», — написал Старовойт в телеграм-канале.
Он попросил граждан «сохранять спокойствие».
Напомним, утром в субботу 16 июля Старовойт сообщал о минометном обстреле поселка Теткино, было зафиксировано «больше 20 прилетов». В результате никто не пострадал, несколько зданий получили незначительные повреждения.
С 11 апреля в Курской области действует «желтый» уровень террористической опасности.
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