Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичное решение Киева, сообщает сирийское агентство SANA.
«Сирийская Арабская Республика приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение правительства Украины по этому поводу», — пишет агентство со ссылкой на официальный источник в министерстве иностранных дел.
30 июня МИД Украины заявил о разрыве дипотношений с Сирией без разрыва консульских в ответ на признание ДНР и ЛНР.
Сирийский МИД объявил о решении признать суверенитет ДНР и ЛНР 29 июня.
«Сирийская Арабская Республика приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение правительства Украины по этому поводу», — пишет агентство со ссылкой на официальный источник в министерстве иностранных дел.
30 июня МИД Украины заявил о разрыве дипотношений с Сирией без разрыва консульских в ответ на признание ДНР и ЛНР.
Сирийский МИД объявил о решении признать суверенитет ДНР и ЛНР 29 июня.
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