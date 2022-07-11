В ООН заявили об угрозе массового голода из-за глобального продовольственного кризиса
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Всемирная продовольственная программа ООН опубликовала заявление о глобальном продовольственном кризисе в мире.
В сообщении говорится о том, что если эту проблему не решать уже сейчас, человечество столкнется с массовым голодом, политической дестабилизацией, а также неконтролируемой миграцией.
В заявлении 2022 год назван годом «беспрецедентного голода». «Каждую ночь 828 миллионов человек ложатся спать голодными, а число тех, кто сталкивается с острой нехваткой продовольствия, с 2019 года резко возросло — со 135 миллионов до 345 миллионов. В общей сложности 50 миллионов человек в 45 странах живут на грани голода», — утверждают в ООН.
В организации называют четыре причины массового голода:
- вооруженные конфликты (60% тех, кто испытывает голод, проживают вблизи или на территории, где происходят такие конфликты);
- климатические потрясения;
- экономические последствия пандемии COVID-19;
- рост цен.
По словам директора продовольственной программы Дэвида Бизли, мир столкнулся с «беспрецедентным кризисом» и без необходимых мер следующий год может оказаться «намного хуже».
В сообщении говорится о том, что если эту проблему не решать уже сейчас, человечество столкнется с массовым голодом, политической дестабилизацией, а также неконтролируемой миграцией.
В заявлении 2022 год назван годом «беспрецедентного голода». «Каждую ночь 828 миллионов человек ложатся спать голодными, а число тех, кто сталкивается с острой нехваткой продовольствия, с 2019 года резко возросло — со 135 миллионов до 345 миллионов. В общей сложности 50 миллионов человек в 45 странах живут на грани голода», — утверждают в ООН.
В организации называют четыре причины массового голода:
- вооруженные конфликты (60% тех, кто испытывает голод, проживают вблизи или на территории, где происходят такие конфликты);
- климатические потрясения;
- экономические последствия пандемии COVID-19;
- рост цен.
По словам директора продовольственной программы Дэвида Бизли, мир столкнулся с «беспрецедентным кризисом» и без необходимых мер следующий год может оказаться «намного хуже».
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