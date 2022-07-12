Тамбовский суд поддержал освобождение онкобольного экс-авиадиспетчера, осужденного за «госизмену»
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Тамбовский областной суд отклонил апелляцию прокуратуры на решение Октябрьского районного суда, по которому бывший авиадиспетчер Петр Парпулов должен быть освобожден от исполнения наказания по состоянию здоровья.
Экс-диспетчер сочинского аэропорта Парпулов, бывший замначальника службы движения Черноморского центра обслуживания движения филиала «Аэронавигация Юга», был осужден в 2016 году, его обвинили в «государственной измене».
По версии следствия, в 2010 году Парпулов «передал представителю иностранного государства секретные сведения», пишет ТАСС. «Коммерсант» со ссылкой на ФСБ ранее сообщал, что это произошло в Грузии, где диспетчер во время отдыха «выдал дальним родственникам секретные сведения о вылетах военных самолетов из Адлера во время "пятидневной войны" 2008 года». Позже, как сообщалось, эти сведения попали в грузинское правительство.
По данным защиты, авиадиспетчер не имел доступа к гостайне, а информация о полетах военной авиации публиковалась в открытом доступе в СМИ, в том числе — в 2008 году на сайте «Красной звезды», официальной газеты ВС РФ. Но несмотря на это суд приговорил Парпулова к 12 годам колонии строгого режима, а оглашение приговора проходило в закрытом режиме.
За время заключения у Парпулова были выявлены сразу три вида рака. «Коммерсант» со ссылкой на дочь заключенного писал, что ходатайство об освобождении по болезни было удовлетворено только с девятой попытки.
В конце мая Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство адвоката и принял решение об освобождении из колонии 68-летнего экс-авиадиспетчера.
Во вторник 19 июля решение районного суда оставили без изменений. «Решением суда апелляционной инстанции апелляционное представление прокуратуры отклонено, решение Октябрьского районного суда оставлено без изменения», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу облсуда.
Ранее стало известно, что в СКР начали проверку по факту смерти в СИЗО «Лефортово» тяжелобольного ученого Дмитрия Колкера, который ранее был задержан по делу о «госизмене». У Колкера был рак поджелудочной железы 4 стадии.
Экс-диспетчер сочинского аэропорта Парпулов, бывший замначальника службы движения Черноморского центра обслуживания движения филиала «Аэронавигация Юга», был осужден в 2016 году, его обвинили в «государственной измене».
По версии следствия, в 2010 году Парпулов «передал представителю иностранного государства секретные сведения», пишет ТАСС. «Коммерсант» со ссылкой на ФСБ ранее сообщал, что это произошло в Грузии, где диспетчер во время отдыха «выдал дальним родственникам секретные сведения о вылетах военных самолетов из Адлера во время "пятидневной войны" 2008 года». Позже, как сообщалось, эти сведения попали в грузинское правительство.
По данным защиты, авиадиспетчер не имел доступа к гостайне, а информация о полетах военной авиации публиковалась в открытом доступе в СМИ, в том числе — в 2008 году на сайте «Красной звезды», официальной газеты ВС РФ. Но несмотря на это суд приговорил Парпулова к 12 годам колонии строгого режима, а оглашение приговора проходило в закрытом режиме.
За время заключения у Парпулова были выявлены сразу три вида рака. «Коммерсант» со ссылкой на дочь заключенного писал, что ходатайство об освобождении по болезни было удовлетворено только с девятой попытки.
В конце мая Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство адвоката и принял решение об освобождении из колонии 68-летнего экс-авиадиспетчера.
Во вторник 19 июля решение районного суда оставили без изменений. «Решением суда апелляционной инстанции апелляционное представление прокуратуры отклонено, решение Октябрьского районного суда оставлено без изменения», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу облсуда.
Ранее стало известно, что в СКР начали проверку по факту смерти в СИЗО «Лефортово» тяжелобольного ученого Дмитрия Колкера, который ранее был задержан по делу о «госизмене». У Колкера был рак поджелудочной железы 4 стадии.
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