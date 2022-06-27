В Новосибирске ученый Дмитрий Колкер арестован по подозрению в госизмене до конца августа
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер арестован по делу о госизмене, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление судебного департамента.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), до 29.08.2022», — говорится в сообщении управления.
По неподтвержденной официально информации, ученого обвиняют в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Ранее он читал лекции на международной конференции в Китае.
Сообщается, что Колкер был задержан, когда находился на лечении в больнице.
Доктор физико-математических наук Дмитрий Колкер — автор более 100 научных работ и трех патентов, специализируется на физической электронике.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), до 29.08.2022», — говорится в сообщении управления.
По неподтвержденной официально информации, ученого обвиняют в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Ранее он читал лекции на международной конференции в Китае.
Сообщается, что Колкер был задержан, когда находился на лечении в больнице.
Доктор физико-математических наук Дмитрий Колкер — автор более 100 научных работ и трех патентов, специализируется на физической электронике.
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