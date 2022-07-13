В Казахстане Верховный суд полностью оправдал председателя Союза журналистов и его сына
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Верховный суд Казахстана полностью оправдал председателя Союза журналистов Сейтказы Матаева и его сына Асета Матаева, возглавляющего информагентство КазТАГ.
Уголовное дело в отношении осужденных в 2016 году журналистов Матаевых суд рассмотрел по протесту генерального прокурора. «Производство по делу прекращено за отсутствием в деяниях Сейтказы и Асета Матаевых состава преступления», — сообщил в соцсетях пресс-секретарь Верховного суда Казахстана Айдос Садуакасов.
Матаевы ранее обвинялись в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. В 2016 году Сейтказы Матаев был приговорен к шести годам колонии общего режима, его сын получил пять лет колонии.
В декабре 2017 года Сейтказы Матаев вышел на свободу по амнистии в честь 25-летия Независимости Казахстана (срок был сокращен на 2 года 8 месяцев).
Генпрокуратура внесла протест против приговора в июле 2022 года.
Общественные деятели признали дело против журналистов политически мотивированным. По решению Верховного суда Матаевы реабилитированы и оправданы, теперь они имеют право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс.
Напомним, ранее глава Союза журналистов Сейтказы Матаев в разговоре с «Вечерними ведомостями» оценил уровень свободы прессы в стране — Казахстан показал один из самых уверенных подъемов в рейтинге свободы прессы среди стран на постсоветском пространстве.
«У нас было много нарушений прав журналистов. Были нападения, уголовные дела, особенно в Северо-Казахстанской области, где были случаи, когда представителям СМИ фактически запрещали вести съемку, препятствуя их профессиональной деятельности. Журналистов преследовали, в том числе по уголовным статьям, после публикаций в соцсетях, в которых они критиковали местный бизнес или представителей власти», — говорил Матаев. По его словам, со сменой власти в стране ситуация стала меняться в лучшую сторону.
Уголовное дело в отношении осужденных в 2016 году журналистов Матаевых суд рассмотрел по протесту генерального прокурора. «Производство по делу прекращено за отсутствием в деяниях Сейтказы и Асета Матаевых состава преступления», — сообщил в соцсетях пресс-секретарь Верховного суда Казахстана Айдос Садуакасов.
Матаевы ранее обвинялись в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. В 2016 году Сейтказы Матаев был приговорен к шести годам колонии общего режима, его сын получил пять лет колонии.
В декабре 2017 года Сейтказы Матаев вышел на свободу по амнистии в честь 25-летия Независимости Казахстана (срок был сокращен на 2 года 8 месяцев).
Генпрокуратура внесла протест против приговора в июле 2022 года.
Общественные деятели признали дело против журналистов политически мотивированным. По решению Верховного суда Матаевы реабилитированы и оправданы, теперь они имеют право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс.
Напомним, ранее глава Союза журналистов Сейтказы Матаев в разговоре с «Вечерними ведомостями» оценил уровень свободы прессы в стране — Казахстан показал один из самых уверенных подъемов в рейтинге свободы прессы среди стран на постсоветском пространстве.
«У нас было много нарушений прав журналистов. Были нападения, уголовные дела, особенно в Северо-Казахстанской области, где были случаи, когда представителям СМИ фактически запрещали вести съемку, препятствуя их профессиональной деятельности. Журналистов преследовали, в том числе по уголовным статьям, после публикаций в соцсетях, в которых они критиковали местный бизнес или представителей власти», — говорил Матаев. По его словам, со сменой власти в стране ситуация стала меняться в лучшую сторону.
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