Брянский губернатор Богомаз сообщил об артобстреле села Новые Юрковичи
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Александра Богомаза
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об артобстреле села Новые Юрковичи.
«Сегодня с 5 утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела поврежден участок автодороги», — написал глава региона в телеграм-канале.
На месте работают оперативные службы.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил звуки стрельбы в приграничных населенных пунктах «выполнением боевых задач».
«Сегодня с 5 утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела поврежден участок автодороги», — написал глава региона в телеграм-канале.
На месте работают оперативные службы.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил звуки стрельбы в приграничных населенных пунктах «выполнением боевых задач».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».