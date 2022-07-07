Президент Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса»
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Дмитрий Рогозин освобождён от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос».
Соответствующий указ подписал президент Путин.
Также президент подписал указ о назначении генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова. Сегодня Борисов указом президента освобожден от должности заместителя председателя правительства РФ, на этом посту он курировал вопросы оборонно-промышленного комплекса.
Кроме того, указом президента Денис Мантуров назначен заместителем председателя правительства – министром промышленности и торговли. Ранее Дума проголосовала за утверждение его кандидатуры.
Указы вступают в силу со дня подписания.
Соответствующий указ подписал президент Путин.
Также президент подписал указ о назначении генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова. Сегодня Борисов указом президента освобожден от должности заместителя председателя правительства РФ, на этом посту он курировал вопросы оборонно-промышленного комплекса.
Кроме того, указом президента Денис Мантуров назначен заместителем председателя правительства – министром промышленности и торговли. Ранее Дума проголосовала за утверждение его кандидатуры.
Указы вступают в силу со дня подписания.
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