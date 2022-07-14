Песков: Путин 15 июля проведет оперативное совещание с Советом безопасности РФ
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин 15 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
О причинах созыва совещания не сообщается.
Также представитель Кремля сообщил, что указ о назначении Дениса Мантурова на пост вице-премьера можно ожидать уже сегодня.
Напомним, сегодня Госдума проводит внеочередное заседание, на котором, в том числе, обсуждается назначение Мантурова.
О причинах созыва совещания не сообщается.
Также представитель Кремля сообщил, что указ о назначении Дениса Мантурова на пост вице-премьера можно ожидать уже сегодня.
Напомним, сегодня Госдума проводит внеочередное заседание, на котором, в том числе, обсуждается назначение Мантурова.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
«А что, так можно было?». Госдума обсудит срочные законопроекты, которые не обязательно рассматривать в Совете Федерации
14 июля 2022
14 июля 2022
Жителей Свердловской области предупредили о смоге
08 июля 2022
08 июля 2022