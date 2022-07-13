В Роспотребнадзоре рассказали, как определить, есть ли у человека прививка от оспы
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Роспотребнадзоре рассказали, как определить, есть ли у вас прививка от оспы. По словам врачей, ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы защищает оспы обезьян.
В России вакцинацию против натуральной оспы проводили до 1980 года. «В левое плечо детям ставили две прививки — от оспы и туберкулеза (вакцина БЦЖ), после которых на руке остаются рубцы. Те, кто родился после 1980 года, имеют только один шрам на плече — оставшийся от вакцинации против туберкулеза», — сообщают в ведомстве.
Уточняется, что рубец на плече считается индикатором, что прививка сделана правильно и дала нормальную реакцию.
Врачи отмечают, что ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, так как все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет. «Благодаря проводившейся в прошлом массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян», — утверждают в Роспотребнадзоре.
Напомним, 12 июля Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения оспой обезьян в России.
В России вакцинацию против натуральной оспы проводили до 1980 года. «В левое плечо детям ставили две прививки — от оспы и туберкулеза (вакцина БЦЖ), после которых на руке остаются рубцы. Те, кто родился после 1980 года, имеют только один шрам на плече — оставшийся от вакцинации против туберкулеза», — сообщают в ведомстве.
Уточняется, что рубец на плече считается индикатором, что прививка сделана правильно и дала нормальную реакцию.
Врачи отмечают, что ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, так как все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет. «Благодаря проводившейся в прошлом массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян», — утверждают в Роспотребнадзоре.
Напомним, 12 июля Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения оспой обезьян в России.
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