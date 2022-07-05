Роспотребнадзор: в России официально подтвержден первый случай оспы обезьян
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В России подтвержден первый случай заражения оспой обезьян, сообщил Роспотребнадзор.
По данным ведомства, заболевание выявлено у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы. После он обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян.
«Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет», — сообщили в ведомстве. Также сообщается, что заболевший в квартире проживал один.
Все контактные лица были установлены и находятся под медицинским наблюдением. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медпомощь, отмечают в Роспотребнадзоре.
«За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — подчеркнули в ведомстве.
Врачи отмечают, что ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, так как все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет. «Благодаря проводившейся в прошлом массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян», — утверждают в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также отмечают, что в России в достаточном количестве имеются наборы реагентов для детекции вируса оспы обезьян и других ортопоксвирусов.
В Минздраве РФ заявили, что система здравоохранения готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев заражения.
По данным ведомства, заболевание выявлено у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы. После он обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян.
«Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет», — сообщили в ведомстве. Также сообщается, что заболевший в квартире проживал один.
Все контактные лица были установлены и находятся под медицинским наблюдением. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медпомощь, отмечают в Роспотребнадзоре.
«За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — подчеркнули в ведомстве.
Врачи отмечают, что ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, так как все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет. «Благодаря проводившейся в прошлом массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян», — утверждают в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также отмечают, что в России в достаточном количестве имеются наборы реагентов для детекции вируса оспы обезьян и других ортопоксвирусов.
В Минздраве РФ заявили, что система здравоохранения готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев заражения.
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