Парламент Шри-Ланки подтвердил отставку президента
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально ушел в отставку, сообщают местные издания со ссылкой на спикера парламента, который сделал заявление на брифинге для прессы.
Раджапакса официально покинул пост 14 июля, сообщил журналистам спикер парламента.
Выборы нового президента Шри-Ланки пройдут 20 июля. Временно исполнять обязанности главы государства будет действующий премьер Викрамасингхе.
73-летний Раджапакса занимал пост президента с ноября 2019 года.
Напомним, на этой неделе на фоне массовых протестов и беспорядков власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение по всей стране. После отъезда президента из страны протестующие снова вышли на улицы Коломбо.
Раджапакса официально покинул пост 14 июля, сообщил журналистам спикер парламента.
Выборы нового президента Шри-Ланки пройдут 20 июля. Временно исполнять обязанности главы государства будет действующий премьер Викрамасингхе.
73-летний Раджапакса занимал пост президента с ноября 2019 года.
Напомним, на этой неделе на фоне массовых протестов и беспорядков власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение по всей стране. После отъезда президента из страны протестующие снова вышли на улицы Коломбо.
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