Политик Илья Яшин сообщил, что протокол на него составил полицейский снайпер
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Политик Илья Яшин, который был задержан сегодня ночью во время прогулки в парке, сообщил подробности задержания.
«Рапорт на меня составил полицейский снайпер <…>. Утверждает, что я хватал его за форму, грязно оскорблял и отталкивал руками», — написал Яшин в телеграм-канале. При этом Яшин утверждает, что в действительности он с подругой сидел на скамейке, когда к нему «подбежали трое полицейских и молча увели в машину».
Также Яшин добавил, что уже в отделе он поинтересовался у сотрудника полиции, «не мешает ли ему офицерская честь фабриковать материалы», на что полицейский, по словам политика, ответил, что «прапорщик — это не офицерская должность».
Яшин считает, что его задержание — это «очередной намек» на то, чтобы политик уехал из России. При этом он заявил, что не собирается уезжать из своей страны.
Ранее Яшин написал, что его везут в Хамовнический суд.
О задержании политика ночью сообщила его подруга журналистка Ирина Баблоян. В отношении Яшина составлен протокол по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
«Рапорт на меня составил полицейский снайпер <…>. Утверждает, что я хватал его за форму, грязно оскорблял и отталкивал руками», — написал Яшин в телеграм-канале. При этом Яшин утверждает, что в действительности он с подругой сидел на скамейке, когда к нему «подбежали трое полицейских и молча увели в машину».
Также Яшин добавил, что уже в отделе он поинтересовался у сотрудника полиции, «не мешает ли ему офицерская честь фабриковать материалы», на что полицейский, по словам политика, ответил, что «прапорщик — это не офицерская должность».
Яшин считает, что его задержание — это «очередной намек» на то, чтобы политик уехал из России. При этом он заявил, что не собирается уезжать из своей страны.
Ранее Яшин написал, что его везут в Хамовнический суд.
О задержании политика ночью сообщила его подруга журналистка Ирина Баблоян. В отношении Яшина составлен протокол по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
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