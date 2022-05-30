Администрация Брянска объявила конкурс на лучшее бомбоубежище
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Администрация Брянска объявила конкурс на лучшее бомбоубежище. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.
В 20-страничном постановлении («О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Брянск в 2022 году») указано, что конкурс проводится в трех категориях: I группа — убежища вместимостью до 150 человек; II группа — убежища вместимостью от 150 до 600 человек; III группа — убежища вместимостью от 600 человек и более. В каждой группе будут присуждаться три призовых места, уточняют в мэрии.
К протоколу проверки необходимо приложить не менее 20 фотографий, «отражающих реальное состояние» убежищ, в том числе состояние вентиляции, герметических ворот, электро- и водоснабжения, противопожарного оборудования, «качество и правильность окраски инженерных систем» и т.д. Всего в итоговом протоколе указан 91 критерий для оценки. По каждому из них будут выставлены баллы.
Конкурс утвердил глава администрации Брянска Александр Макаров. Результаты смотра будут отправлены в региональное МЧС.
В 20-страничном постановлении («О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Брянск в 2022 году») указано, что конкурс проводится в трех категориях: I группа — убежища вместимостью до 150 человек; II группа — убежища вместимостью от 150 до 600 человек; III группа — убежища вместимостью от 600 человек и более. В каждой группе будут присуждаться три призовых места, уточняют в мэрии.
К протоколу проверки необходимо приложить не менее 20 фотографий, «отражающих реальное состояние» убежищ, в том числе состояние вентиляции, герметических ворот, электро- и водоснабжения, противопожарного оборудования, «качество и правильность окраски инженерных систем» и т.д. Всего в итоговом протоколе указан 91 критерий для оценки. По каждому из них будут выставлены баллы.
Конкурс утвердил глава администрации Брянска Александр Макаров. Результаты смотра будут отправлены в региональное МЧС.
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