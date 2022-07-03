Департамент по ЧС Нью-Йорка опубликовал ролик для жителей о том, как вести себя при ядерном ударе
Россия и мир
Фото: кадр из видеоролика Департамента по ЧС Нью-Йорка/NYC Emergency Management
Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал видеоролик о том, как жителям вести себя в случае «ядерного инцидента». Об этом сообщается на официальном сайте города.
«Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорка сегодня выпустил новое объявление, посвященное ядерной готовности. Хотя вероятность инцидента с ядерным оружием в Нью-Йорке или его окрестностях очень мала, важно, чтобы жители Нью-Йорка знали, как оставаться в безопасности», — говорится в сообщении.
В опубликованном видеоролике моделируется ситуация ядерного удара по городу. Жителям рассказывают, что необходимо предпринять три ключевых шага: быстро укрыться в помещении (при этом отойти как можно дальше от окон), закрыть все двери и окна и оставаться внутри (если есть подвал, то укрыться в нем), следить за сообщениями в СМИ и не покидать помещение, пока не появится официальной информации, что это безопасно. При этом в ролике подчеркивается, что если после удара человек находился на улице, нужно избавиться от одежды (упаковать в полиэтилен).
«Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорка сегодня выпустил новое объявление, посвященное ядерной готовности. Хотя вероятность инцидента с ядерным оружием в Нью-Йорке или его окрестностях очень мала, важно, чтобы жители Нью-Йорка знали, как оставаться в безопасности», — говорится в сообщении.
В опубликованном видеоролике моделируется ситуация ядерного удара по городу. Жителям рассказывают, что необходимо предпринять три ключевых шага: быстро укрыться в помещении (при этом отойти как можно дальше от окон), закрыть все двери и окна и оставаться внутри (если есть подвал, то укрыться в нем), следить за сообщениями в СМИ и не покидать помещение, пока не появится официальной информации, что это безопасно. При этом в ролике подчеркивается, что если после удара человек находился на улице, нужно избавиться от одежды (упаковать в полиэтилен).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».