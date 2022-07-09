В Новосибирске комиссия горсовета направила в полицию материалы с доносами на депутата Каверзину

16.22 Понедельник, 11 июля 2022
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Коалиции «Новосибирск 2020»
Комиссия по этике Совета депутатов Новосибирска решила направить в полицию материалы в отношении депутата Светланы Каверзиной «для возбуждения административного или уголовного дела», сообщает телеграм-канал Коалиции «Новосибирск 2020».

На прошлой неделе депутата горсовета Новосибирска по 46 округу Светлану Каверзину вызвали на комиссию по этике из-за писем с доносами, в которых, по данным Коалиции, содержалась информация «об оскорбительных комментариях в адрес президента» в соцсетях.

Сама Каверзина позже сообщила, что на ее комментарии поступило сразу три жалобы. В частности, в одной из них, которая поступила из Мурманской области, депутата обвинили в том, что она «честила президента».

Напомним, в мае Каверзина была арестована на семь суток (по ч.2 ст. 20.2 КоАП, организация несанкционированного публичного мероприятия).

Светлана Каверзина, которая долгое время работала специалистом по социальной работе в Доме ребенка, пришла в политику в 2014 году. В 2020 году, после вступления в Коалицию «Новосибирск 2020», ее сняли с поста председателя Новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» и исключили из партии, сообщается на сайте Коалиции.

Коалиция «Новосибирск 2020», как сообщается на сайте организации, была создана активными горожанами на выборах в городской совет Новосибирска в 2020 году «для борьбы с «Единой Россией» и КПРФ, слившимися в единую партию власти, и для кардинальных перемен в управлении городом». Сообщается, что коалиция, изначально создававшаяся как предвыборная, продолжает свою деятельность на постоянной основе вне привязки к конкретным выборам.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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