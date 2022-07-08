Владимир Путин направил соболезнования родным скончавшегося после покушения Синдзо Абэ
Россия и мир
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнования супруге и матери Синдзо Абэ, экс-премьера Японии, который сегодня скончался после покушения на него.
В телеграмме отмечено, что память об Абэ останется навсегда в сердцах тех, кто его знал.
«Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами.
Мы поддерживали с Синдзо регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», - указано в послании.
Также Владимир Путин поделал семье Абэ стойкости и мужества перед лицом невосполнимой утраты.
В телеграмме отмечено, что память об Абэ останется навсегда в сердцах тех, кто его знал.
«Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами.
Мы поддерживали с Синдзо регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», - указано в послании.
Также Владимир Путин поделал семье Абэ стойкости и мужества перед лицом невосполнимой утраты.
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