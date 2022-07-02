В экс-премьера Японии дважды выстрелили во время его предвыборной речи
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ выстрелил из дробовика мужчина. Нападение случилось прямо во время уличного выступления в японском городе Нара. Абэ выступал с предвыборной речью перед выборами в японский парламент.
По данным агентства Киодо, Абэ без сознания доставлен в больницу. По информации японских СМИ, в него стреляли со спины. Абэ находится в критическом состоянии, но медики не подтверждают его смерть.
«Да, находится в состоянии остановки сердца и легких, но смерть не подтверждена», - цитирует ТАСС сообщения экстренных служб Японии.
По данным агентства Киодо, Абэ без сознания доставлен в больницу. По информации японских СМИ, в него стреляли со спины. Абэ находится в критическом состоянии, но медики не подтверждают его смерть.
«Да, находится в состоянии остановки сердца и легких, но смерть не подтверждена», - цитирует ТАСС сообщения экстренных служб Японии.
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