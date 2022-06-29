ТАСС: В Кузбассе во время поисковой операции на шахте погиб горноспасатель
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Во время поисковой операции на шахте «Распадская-Коксовая» в кемеровском городе Междуреченске. Напомним, там во вторник, пятого июля, после землетрясения обрушилась горная порода, под завалами оставался человек.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, погиб спасать военизированной горноспасательной части. По предварительным данным, ему стало плохо во время поисковой операции.
Напомним, ранее сообщалось, что 190 горняков после обрушения вывели на поверхность.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, погиб спасать военизированной горноспасательной части. По предварительным данным, ему стало плохо во время поисковой операции.
Напомним, ранее сообщалось, что 190 горняков после обрушения вывели на поверхность.
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